Ryan Reynolds es un actor que se redimió en el cine de superhéroes al interpretar a Deadpool, personaje que lo sacó del penoso fracaso con Linterna Verde de DC Universe, y ahora b podría quererlo de regreso pero dentro del Universo extendido de DC, también conocido como DCEU donde está Wonder Woman y Aquaman.

El Universo extendido de DC tuvo mucho éxito con las películas en solitario de Wonder Woman “Gal Gadot”, Aquaman “Jason Momoa” e incluso Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, así que es de esperar que Warner Bros tenga más planes para seguir creciendo esta franquicia de películas con la mayor cantidad de superhéroes y podrían incluir a Ryan Reynolds.

Actor de Deadpool podría regresar a DC Universe y no como Linterna Verde

¿Qué personaje sería Ryan Reynolds?

Recordando el penoso pasado de Ryan Reynolds con Linterna Verde, tenemos en cuenta que tampoco le fue bien en un principio con Marvel en la primera versión de Deadpool durante “Wolverine Orígenes”, al igual de fracasar en Blade: Trinity del 2004, así que el medio We Got this Covered que los fans de DC Universe tienen al héroe perfecto para el aclamado actor.

Se trata de Booster Gold, uno de los personajes más solicitados por los fans de DC para el DCEU, siendo un hombre que posee tecnología avanzada que le da la habilidad de volar, lanzar proyectiles de poder, campos de fuerza y una fuerza mejorada, el cual llegó a DC Cómics gracias a Dan Jurgens en 1986.

Actualmente, la idea de ver a Ryan Reynolds de regreso en DC Universe es algo complicado, pues confirmó la tercera película de Deadpool tras el anexo de Fox a Disney y hasta ahora no se sabe el estilo de filme que será, pues la forma en la que se mostró en cines es completamente distinta a la línea del UCM. Solo el tiempo dirá lo que le depara a Booster Gold.