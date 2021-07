Actor de "Blade" criticó la película "Viuda Negra", le parece una basura

El actor estadounidense Stephen Dorff quien interpretó a Deacon Frost en la cinta “Blade” que se lanzó en el año 1998, criticó la película “ Viuda Negra”, el famoso aseguró que le parece una basura la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y es que, el actor solo ha visto un adelanto de la esperada película de Marvel Studios, pero al famoso no le ha convencido la historia que se ha presentado del personaje “Black Widow”, interpretado por la actriz Scarlett Johansson; el actor de "Blade" comentó que le parece un mal videojuego.

En La Verdad Noticias te compartimos que Scarlett Johansson se despidió de "Black Widow", tras haber participado por varios años en las exitosas películas de Marvel. La esperada película se estrenará el 9 de julio y ha dejado intrigados a los usuarios, pero a Dorff no le pareció interesante.

Actor de "Blade" criticó la película "Viuda Negra"

Actor de "Blade" criticó la película protagonizada por Johansson

De acuerdo a lo que declaró a The Independent, el actor de “Blade” mencionó que le parece una basura la cinta de “Viuda Negra” y comentó: “Me da verguenza esa gente, me da vergüenza por Scarlett, estoy seguro que le pagaron cinco...siete millones de dólares, pero da vergüenza.

De igual forma el actor dijo que no quiere estar en una de esas películas, mencionó que encontrará a un director novel que será el próximo Kubrick y que además actuará para él, pues con respecto a la película de Marvel aseguró que le parece un mal videojuego, por lo que comentó que no quiere estar en “Viuda Negra”.

También comentó que es lo más vergonzoso que ha visto, pues comentó que su profesión se está convirtiendo en un gran programa de juegos, ya que los actores no tienen idea de lo que están haciendo, así como cineastas que no tienen idea de lo que están haciendo.

Aunque, otros han compartido críticas positivas a la película y han mencionado que la espera ha valido la pena, de igual forma mencionan que tiene algunas de las mejores escenas de acción, de igual forma han destacado que Scarlett Johansson brilla siendo la protagonista.

Hace unos días, dieron a conocer que Marvel tiene planes para "Black Widow 2", aunque no estaría la actriz Johansson, pues el personaje de "Viuda Negra" ha causado furor entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Película "Viuda Negra" tráiler

Desde hace algunos meses dieron a conocer algunos avances de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, incluso revelaron la fecha de estreno tanto en cines como en Disney Plus, pero con la plataforma tendrá un costo adicional.

El tráiler de la película "Viuda Negra" obtuvo más de un millón de visualizaciones y diversos comentarios de los fanáticos, quienes han asegurado que La Vengadora que salvó al Universo con su vida, se merece una excelente película.

