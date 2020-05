Actor de American Horror Story revela que ha tenido 5 trasplantes de cabello

En una publicación de Instagram de ayer sábado, el actor de American Horror Story y 30 Rock, Cheyenne Jackson compartió un emotivo relato sobre la pérdida de cabello y las cinco cirugías de trasplante de cabello por la que ha pasado.

Cheyenne Jackson habla sobre su pérdida de cabello

El actor de 44 años divulgó que se sometió a su primera cirugía a los 28 años y calificó esta verdad como un "secreto horrible". Según su publicación, comenzó a perder el cabello a los 22 años.

"He estado temiendo este día durante 17 años", escribió Cheyenne Jackson en su publicación. “El día en que se revelaría mi horrible secreto. No, esta cicatriz nudosa en mi cabeza no es producto de una cirugía cerebral que me salvó la vida, ni sobreviví por poco a un ataque de tiburón. Es peor. (Al menos en Hollywood...) Tuve una cirugía de trasplante de cabello. Cinco de ellos, para ser exactos en 14 años".

La estrella de AmericanHorror Story continuó revelando que se sentía extraño admitir las cirugías capilares durante la pandemia de COVID-19, pero que quería "liberar" la "vergüenza y el miedo". Él dice que a lo largo de los años "siguió recibiendo más procedimientos en secreto" y "rezó para que nadie se enterara".

Cheyenne Jackson se sincera sobre vivir sin cabello

Cheyenne Jackson de American Horror Story, continuó revelando cómo cada vez que iba a un nuevo set revelaría su "verdad devastadora" a los equipos de peluquería y maquillaje, admitiendo que "a nadie le importaba más que a mí".

La también ex estrella de Watchmen dijo que ahora estaba compartiendo esta historia con la esperanza de que "inspire a alguien a compartir un secreto que han estado ocultando, o mostrar una cicatriz que han tenido miedo de que alguien vea".

En las respuestas de la publicación, Jackson recibió una lluvia de palabras de aliento e historias similares. "¡He tenido 3 y siempre lo he admitido! Ayuda a las personas que tienen vergüenza por la pérdida de cabello ”, publicó el diseñador Marc Jacobs. "Gracias por tu publicación."

Te puede interesar: Actriz de American Horror Story explota por ser comparada con Adele

Jackson dijo que iba a presentar esta confesión para inspirar a sus gemelos Ethan y Willow de 2 años y medio con su esposo Jason Landau. Él escribió: "Estoy tratando de enseñarles a mis hijos a aceptarse a sí mismos y a estar orgullosos de quienes son, y a valorar las cosas que son IMPORTANTES y REALES para que, como su padre, el ejemplo comience conmigo. Esto es eso. Yo iré primero."

También le dio crédito a su hermano, quien también experimentó pérdida de cabello, "pero era más valiente y más fresco y simplemente se afeitó".