Actor de Agents of SHIELD quiere interpretar a Silver Surfer en el MCU

El actor, Daz Crawford, quien interpretó al agente de HYDRA, Kebo en la segunda y tercera temporada de la serie Agents of SHIELD, quiere interpretar a Silver Surfer en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Daz Crawford admite haber sido encasillado como un villano (su primer papel en Marvel llegó en 2002 cuando interpretó al vampiro tatuado Lighthammer en Blade II) y ahora el actor británico quiere un papel como el heroico Norrin Radd cuando se una a la franquicia de Marvel Studios.

"Si fuera a interpretar a [cualquiera], probablemente elegiría Silver Surfer", dijo Crawford cuando se le pidió que nombrara su papel ideal de Marvel durante un panel virtual de Wizard World. "Lo he pensado, y obtengo audiciones y elenco para villanos bastante, así que ahí lo tienes".

Daz Crawford participó en Agents of SHIELD en 2015 y podría interpretar a Silver Surfer en el cine

El único crédito cinematográfico del personaje es Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer de 2007, donde Norrin Radd fue interpretado por Doug Jones y con la voz de Laurence Fishburne.

¿Quién es Silver Surfer?

En el universo de Marvel Comics, Norrin Radd es un defensor galáctico noble pero asediado que una vez aceptó servir como el heraldo de Galactus con poder cósmico para evitar la destrucción de su planeta natal. Como Silver Surfer, a menudo luchó junto a los Cuatro Fantásticos y los Vengadores.

Silver Surfer apareció en "Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer"

Un informe de septiembre afirmó que Kevin Feige y Marvel Studios están desarrollando activamente una película de Silver Surfer luego de la adquisición de Fox por parte de Disney, que reunió a personajes de las familias Fantastic Four y X-Men bajo el estandarte de Marvel.

Esos personajes ahora pueden aparecer libremente en todo el MCU, incluido el uso en la franquicia espacial Guardianes de la Galaxia.

El subdirector Adam McKay, quien escribió el guión de Ant-Man de Marvel, anteriormente nombró a Silver Surfer como la IP de Marvel que elegiría dirigir si le dieran su elección de propiedades.

"Eso es lo que quiero hacer. Haría cualquier cosa por hacer Silver Surfer", dijo McKay al podcast Happy Sad Confused. "Visualmente ... Podrías hacer lo que hicieron los Wachowski con Speed Racer, con Silver Surfer. Al mismo tiempo, hay una gran historia emocional allí, donde un tipo tiene que tomar la decisión de salvar su planeta".

En febrero, el director de Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, James Gunn refutó un informe falso que afirmaba que tanto Silver Surfer como Galactus aparecerán en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Kevin Feige no ha revelado planes para Silver Surfer o cualquier personaje relacionado, diciendo solo durante la Comic-Con de San Diego del año pasado que Marvel Studios está "trabajando para" traer a los Cuatro Fantásticos y los X-Men al MCU. Dinos en los comentarios que piensas sobre los planes del estudio.