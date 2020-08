Activista por los animales ESTALLA contra Cardi B y Megan Thee Stallion por “WAP”

La conocida activsta por los derechos de los animales y propietaria de Big Cat Rescue, Carole Baskin, ha criticado a Cardi B y Megan Thee Stallion por su video musical “WAP”, que lanzaron el jueves pasado.

Además de cameos de gente como Kylie Jenner y Normani, el vídeo de "WAP", presenta clips de Cardi B y Megan Thee Stallion posando con tigres y otras criaturas felinas.

Carole Baskin, conocida por tener un pleito con Joe Exotic debido a su tratamiento de los tigres en Tiger King, ahora teme que el uso de animales en "WAP" pueda hacer glamorosa la idea de tenerlos como mascotas.

Carole Baskin ha llamado la atención por disputa con Tiger King, y ahora las raperas por la defensa de los felinos

Así reaccionó Carole Baskin a "WAP"

Si bien Carole Baskin le dijo a Billboard que estaba complacida de que las escenas parecieran retocadas y que las raperas no parecían pasar tiempo en la misma habitación que los animales, señaló que es probable que los felinos aún estuvieran involucrados en alguna forma de filmación.

"Tienes que posar a un gato montés frente a una pantalla verde para obtener esa imagen y eso no sucede en la naturaleza. No puede suceder en santuarios como el nuestro, donde los gatos tienen mucho espacio para evitar una pantalla verde (o la trituraría si se le ofreciera acceso y podría morir al ingerirla)".

"Eso me dice que probablemente trataron con uno de los proxenetas felinos, que se gana la vida golpeando, sorprendiendo y muriendo de hambre a los gatos para hacerlos pararse en el momento justo frente a una pantalla verde en un estudio", continuó Carole Baskin "Eso nunca es bueno para el gato".

Carole Baskin calificó el video de "WAP" como "espeluznante" y dijo que la peor parte era que "da glamour a la idea de que los ricos tengan tigres como mascotas".

"Eso hace que todos los seguidores ignorantes quieran imitar al hacer lo mismo", dijo, "Después de que los tigres son demasiado mayores para pagar sesiones de juego de personas como Joe Exotic, Bhagavan Antle, Marc McCarthy, Mario Tabraue y otros, se convierten en un pasivo en lugar de un activo".

"Si bien creo que la mayoría son destruidos detrás de puertas cerradas en ese momento, algunos terminan siendo regalados a personas que quieren tener un tigre para lucirse", agregó Carole Baskin. "Eso nunca funciona y los gatos mueren o terminan abandonados en santuarios o, peor aún, en criaderos. De cualquier manera, siempre es abusivo para el gato".

Cardi no responde a criticas por tener tigres

Hasta el momento, ni Cardi B o Megan Thee Stallion no han respondido a la crítica de Carole Baskin por el uso de tigres en el vídeo musical de "WAP", el cual ha alcanzado las 54 millones de reproducciones en YouTube en dos días desde su estreno.

Mientras tanto, Cardi B recurrió a las redes sociales el domingo para elogiar los movimientos de Normani en el vídeo.

"Es la forma en que ella comió eso para mí @normani .....", subtituló un vídeo detrás de escena del cameo de la ex cantante de Fifth Harmony. “No puedo esperar a que Normani publique su proyecto. Ella ha estado trabajando durante mucho tiempo y NO PUEDO esperar hasta que te muestre ��Te va a despertar".

Cardi B también publicó vídeos agradeciendo a Mulatto y Rubi Rose por sus esfuerzos.

