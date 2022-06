Acosador de Ariana Grande irrumpe en su casa el día de su cumpleaños.

El acosador de toda la vida de la famosa Ariana Grande ha sido puesto tras las rejas nuevamente después de irrumpir en la casa de la cantante en Montecito, California, en su cumpleaños número 29, según el medio estadounidense TMZ.

Aharon Brown, quien violó repetidamente las órdenes de restricción de Grande en el pasado, fue arrestado el domingo después de irrumpir en la casa de intérprete de "Thank you, Next" mientras ella estaba fuera, dijo una fuente al sitio de noticias de especializado en celebridades.

La Verdad Noticias informa que Brown también fue arrestado en septiembre de 2021 después de presentarse en la casa de la estrella del pop en Los Ángeles con un gran cuchillo de caza, supuestamente gritando "Te mataré a ti y a ella" a Grande y su seguridad.

Ariana Grande tiene miedo por su seguridad

El medio Page Six obtuvo documentos judiciales luego del incidente de septiembre en el que la estrella de "7 Rings" suplicó a la Corte Superior de Los Ángeles que otorgara una orden de restricción contra Brown. “Tengo miedo, por mi seguridad y la seguridad de mi familia”, dijo la cantante al Tribunal Superior de Los Ángeles.

La cantante Ariana Grande continuó: “Me temo que, en ausencia de una orden de restricción, el Sr. Brown continuará viniendo a mi casa e intentará dañarme físicamente o asesinarme a mí o a miembros de mi familia”.

Acosador de Ariana Grande violó la orden de restricción

Si bien Ariana Grande logró una orden de alejamiento contra el sujeto que la amenazó de muerte, según los informes de medios estadounidenses, el acosador violó la orden de restricción.

Se suponía que el acosador de celebridades se entregaría el martes por la violación, pero viajó a la casa de Grande solo dos días antes para intentar acercarse a la estrella nuevamente.

Brown fue procesado por cargos de acecho, robo, daño a líneas eléctricas, violación de una orden judicial y obstrucción, de los que se declaró inocente. A partir del martes, Brown está bajo custodia.

