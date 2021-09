Acordes de guitarra de Mía de Armando Manzanero

Armando Manzanero se ha convertido en todo un ícono de la música romántica, además de ser un representante poderoso del talento yucateco, pues el famoso cantante era originario de Mérida, Yucatán, donde le hicieron homenajes con eventos donde los acordes de Mía de Armando Manzanero se escucharon por todo lo alto.

No ha pasado ni un año de la muerte del querido Armando, sin embargo los homenajes en su honor no se han detenido, y el éxito de sus canciones aumentó más que nunca, pues México no estaba listo para su partida y muchos no se han recuperado por su pérdida.

En la biografía de Armando Manzanero se registran algunos de sus mejores éxitos como ‘Somos novios’ o ‘Esta tarde vi llover’, sin embargo en La Verdad Noticias ahora te hablaremos de Mía, uno de sus éxitos más románticos, y podrás aprender los acordes para tocarla y conquistar a tu pareja.

Letra de Mía de Armando Manzanero

Esta letra es una de las más conmovedores del artista yucateco

No hay que mencionar que las letras de Armando Manzanero son bastante emotivas y seductoras, acompañadas de una guitarra, se volvieron himnos del romance, quedando como una gran herencia para los hijos de Armando Manzanero y otras generaciones, así que ahora te presentamos la letra de Mía.

Mía

Aunque tú vayas por otro camino

Y que jamás nos ayude el destino

Nunca te olvides, sigues siendo mía

Mía

Aunque con otro contemples la noche

Y de alegría hagas un derroche

Nunca te olvides, sigues siendo mía

Mía

Porque jamás dejarás de nombrarme

Y cuando duermas, habrás de soñarme

Hasta tú misma dirás que eres mía

Mía

Aunque te liguen mañana otros lazos

No habrá quién sepa llorar en tus brazos

Nunca te olvides, sigues siendo mía

Mía

Aunque mañana te liguen otros lazos

No habrá quién sepa llorar en tus brazos

Nunca te olvides, sigues siendo mía

Sí

Siempre mía

Acordes de Mía de Armando Manzanero

Descubre cómo tocar esta canción en guitarra

Si estás iniciando en el mundo de la música y quieres practicar con los mejores éxitos de artistas mexicanos, este tema de Manzanero es una muy buena opción, por lo que te mostraremos la letra del tema ‘Mía`con sus acordes correspondientes, que al igual que ‘Cuando estoy contigo’ es una breve, pero inspiradora canción.

INTRO: Bm7, E7, C#m7, F#m7, Bm7, E7, A^, C#m6-5,

Bm7 E7 C^+5 A^ Bm7

Mía, aunque tu vayas por otro camino

C#m7 Cm7 Bm7

y que jamás nos ayude el destino

E7 A^, F#7

nunca te olvides sigues siendo mía

Bm7 E7 A^ Bm7

Mía, aunque con otro contemples la noche

C#m7, Cm7 Bm7

y de alegría hagas un derroche

E7 G7, F#7

nunca te olvides sigues siendo mía

Bm7 E7 A^, Bm7

Mía, porque jamás dejarás de nombrarme

C#m7 Cm7 Bm7

y cuando duermas habrás de soñarme

E7 C^+5 A^, F#7

hasta tu misma dirás que eres mía

Bm7 E7 C#m7

Mía, aunque te liguen mañana otros lazos

F#7 Bm7

no habrá quien sepa llorar en tus brazos

E7 A^, F#7

nunca te olvides sigue siendo mía

Bm7 E7 C#m7

Mía, aunque mañana te liguen otros lazos

F#7 Bm7

no habrá quien sepa llorar en tus brazos

E7 A^ Bm7, E7, A^

nunca te olvides sigue siendo mía, Síiiii, siempre mía.

A^ Bm7 Cm7 C^+5 C#m6-5 C#m7 E7 F#7 F#m7

0 2 3 0 3 4 0 2 2

2 3 4 1 2 5 0 2 2

1 2 3 1 0 4 1 3 2

2 4 5 2 2 6 0 2 2

0 2 3 2 1 4 2 4 4

0 2 3 0 0 4 0 2 2

Canciones de Armando Manzanero con acordes

Aprende a tocar las mejores canciones de Armando Manzanero

Uno de los sitios más recomendados para ver las canciones de Armando Manzanero con sus respectivos acordes es Acordes.lacuerda.net, donde podrás encontrar Mía, Somos novios, Adoro, No sé tú, Contigo aprendí, y muchos más de la discografía del talentoso yucateco.

Si lo que quieres es impresionar a tus amigos o a tu enamorada o enamorado, no es una mala idea aprenderse los acordes de Mía de Armando Manzanero, y sin duda alguna te convertirás en la persona más romántica que hayan conocido.

