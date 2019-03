Yanet García ha cautivado en diversas ocasiones a sus fieles seguidores de Instagram debido a las candentes fotografías u videos que sube en redes sociales.

La presentadora del programa matutino "Hoy" ha sido uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, sobre todo durante la sección 'Aclimátate con Yanet García' en este espacio la sexy modelo brinda la información a las familias mexicanas sobre el pronóstico del tiempo.

En su reciente aparición en la emisión de Televisa, Yanet García acaparó las miradas de los caballeros al presumir su mini cintura mientras daba el clima; en aquel video la sensual y ardiente "Chica del clima" como siempre, consintió a sus fans realizando el atrevido baile moviendo su trasero.

Yanet García desde que decidió participar en la emisión de Televisa ha logrado conquistar a los televidentes, quienes disfrutan apreciar la belleza de la "Chica del clima". La presentadora de la televisión cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram y día con día ha ido en aumento, y esto lo ha conseguido por los atrevidos videos mostrando su trasero con sensuales tangas.

Yanet García a recibido cientos de halagos de los usuarios, aunque algunos han criticado a la "Chica del clima" ya que solo muestra su trasero. Ante estos comentarios la conductora de Televisa decidió compartir en siguiente mensaje:

"Si no quieres que te critiquen no digas nada, no hagas nada, no seas nada". Escribió Yanet García.