Acelera Fiscalía indagatoria contra cómplices de Borge

La vida de Roberto Borge se complica cada vez más.

Ahora su familia, además de verlo encerrado, se ha quedado sin el ingreso que recibían por la operación

de Barcos Caribe, pues la empresa enfrenta una investigación tras el estallido en la terminal marítima de Playa del Carmen, y para volver a operar deberán validar licencias y permisos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras instancias federales y estatales.

Todo sucede mientras Borge continúa sujeto a proceso en el penal de Cuautla, Morelos, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), además de que el ex mandatario enfrenta otras tres causas penales a nivel estatal.

Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía General de la entidad (FGQROO), redoblan esfuerzos para localizar a los presuntos cómplices de Borge, y más ahora que hay algunos que estaban amparados provisionalmente, pero se les negó de manera definitiva la protección de la justicia, por lo que ya pueden ser detenidos.

Se muestran las bondades de la “isla de las golondrinas”, tras el Warning emitido por Estados Unidos y Canadá.

Las investigaciones han descubierto que no sólo los ex funcionarios tuvieron un papel relevante en el saqueo de más de 30 mil millones de pesos que sufrió la entidad, también hay implicados políticos, empresarios, prestanombres, amigos y familiares del ex mandatario.

Entre los que continúan impunes destacan:

Claudia Romanillos Villanueva Ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE).

Se le acusa de vender predios muy por debajo de su valor real. Además de que antes fue secretaria particular del ex gobernador Borge, la que la coloca como pieza clave en este entramado del saqueo estatal.

Existen sospechas de que está en Estados Unidos, debido a que su familia viaja a ese país, sin embargo

permanece oculta.

César Celso González Hermosillo Abogado de Borge

La corrupción en la gestión del exgobernador no tuvo límites, pues de acuerdo con las autoridades, quien fuera abogado de su familia, César Celso González Hermosillo Melgarejo, es su prestanombres y aparece como socio de la empresa de Barcos Caribe.

Borge lo conocía desde 1994, pues defendió a su padre, Roberto Borge Martín, cuando estuvo preso por fraude. Con el paso de los años, González Hermosillo Melgarejo se convirtió en abogado de confianza de la familia, y la investigación de la PGR y la Fiscalía de la entidad han documentado que, de vivir en una humilde morada en Cozumel, se convirtió con el tiempo en un poderoso empresario naviero e inmobiliario a través de la empresa “Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V.”, la cual está bajo investigación por el estallido de uno de sus barcos, que dejó dos docenas de heridos.

Martín Cobos Villalobos Ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte.

Se le acusa de dejar en ruinas el organismo, donde se detectó un faltante de 70 millones de pesos. La indagatoria incluye además a José Luis Irizzont Marrufo, ex director administrativo de la Cojudeq, a quien se señala de diversas irregularidades en contra de los deportistas de Quintana Roo.

La salida de estos personajes de la dependencia estatal del deporte reveló faltantes de dinero y la pérdida de documentos importantes, como el contrato que comprobaba el costo del partido denominado Copa Mundo Maya, que el jugador argentino Lionel Messi jugó con “sus amigos” en Cancún. En el encuentro, realizado en el estadio Olímpico “Andrés Quintana Roo”, el exgobernador Roberto Borge Angulo donó un millón 160 mil pesos a la fundación que Messi tiene.



Fredy Marrufo Martín Ex alcalde de Cozumel

Pese a estar implicado en la malversación de al menos 406 millones de pesos, Marrufo Martín se mantiene como delegado en la entidad de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), bajo el manto protector del gobierno federal y de todo el priismo estatal.

El ex alcalde de Cozumel se mantiene impune hasta el momento, sabedor de que si cae, otros de más arriba también.

Su sucesora, la alcaldesa Perla Tun Pech, es una de las principales promotoras de que de que se le lleve a juicio político y penal, petición que urgió de nuevo a la Comisión Instructora del Congreso de Quintana Roo, durante su Primer Informe de Gobierno.

La administración de Tun Pech presentó dos denuncias de hechos ocurridos durante la administración del ex edil Marrufo Martín, en la que se implica además a otros cuatro ex funcionarios locales.

Román Quian Alcocer Ex secretario general de Gobierno

Resultó un pájaro de cuenta, y como los amparos que tramitó a través de sus abogados le fueron negados, puede ser detenido por las autoridades.

Como presidente municipal de (Solidaridad 2005-2008 ), Quian Alcocer resultó un experto saqueador de las arcas municipales, y se podría afirmar que fue uno de los “maestros” de Borge, pues además de que generó una deuda por más de 167 millones de pesos, ese dinero se encuentra “desaparecido”, mismo “modus operandi”, del ex gobernador. Ese dinero jamás se aplicó en obras de beneficio para los habitantes de Solidaridad.

Desde diciembre de 2014, la entonces diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ahora directora de Administración Portuaria Integral del estado (Apiqroo), y el senador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruíz, ambos del PAN, denunciaron ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el desvió de recursos realizados por Quian Alcocer.

Cristóbal Gaudiano Rovirosa Prestanombres de Tabasco

Gruesos expedientes existen en contra del Grupo “Cancún” en la PGR, entre ellos el de Edgar Méndez Montoya, cómplice de Borge y con quien trabajaron estrechamente ambos hermanos.

A Cristóbal Gaudiano, hermano del candidatodel PRD a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Gaudiano, se le vincula con el hijo del ex secretario de Desarrollo del Gobierno del Estado de Tabasco, Édgar Méndez Garrido, a quien señalan como uno de los principales beneficiados con obras públicas en el gobierno de Roberto Borge.

También se le vincula como el enlace para desviar recursos de Quintana Roo a la campaña política de la alcaldía de Centro, que le sirvió de plataforma política para disputar el cargo para gobernador.

Fernando Escamilla Carrillo Ex secretario de Infraestructura y Transporte.

Se le busca por realizar obras “fantasma”, mal hechas o con sobrecostos. Sobresale el Auditorio del Bienestar, construcción insignia de lo que fue la administración borgista ( 2011-2016 ), donde se ejercieron oficialmente 244 millones 700 mil pesos.

Lo triste del caso es que el inmueble es una burda réplica de otro edificado en Tepic, Nayarit, cuyo costo fue de 166 millones de pesos y se construyó en seis meses; en contraste, el auditorio de Cancún resultó 78 millones de pesos más caro, y tardó más de 24 meses en realizarse.