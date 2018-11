Ace Frehley, escucha lo más reciente del ex guitarrista del grupo Kiss

Tras cuatro años, Ace Frehley, el guitarrista más “espacial” de la historia del rock regresa con nuevo material original titulado “Spaceman”, un disco de rock & roll callejero, el estilo inconfundible que disfruta este talentoso músicos cuyo nombre real es Paul Daniel Frehley.

Con 67 años Ace Frehley parece vivir una gran etapa en su vida, lejos de los problemas que su adicción al alcohol le causaron en el pasado, encarando con dignidad todo su entorno como un sobreviviente de los excesos de la vida de una estrella del rock, demostrando que es un músico prolífico con gran facilidad para componer y grabar nuevo material, tratando de recobrar el tiempo perdido, sobre todo en sus relaciones con los ex compañeros de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, las que han sido retomadas gracias a que ahora está centrado en cosas positivas.

Ace Frehley fue el guitarrista original del grupo Kiss.

Su última placa de estudio fue lanzado en el 2016 bajo el título de “Origins, Vol. 1”, un álbum de versiones, donde había un tema con su ex compañero en Kiss, el vocalista y guitarrista Paul Stanley, pues bien, ahora en “Spaceman” hay dos canciones escritas junto a otro miembro de Kiss, ni más ni menos que Gene Simmons, una de ellas es la inicial ‘Without You I’m Nothing’ que abre la obra con muy buen nivel. Le sigue ‘Your Wish Is My Command’ donde Simmons toca el bajo y donde es notable ese sonido setentero.

‘Rocking With the Boys’, es una de las mejores con un grandioso riff, un tema que Ace Frehley compuso desde la época del álbum “Music From the Elder” (1981), que rescató para este nuevo trabajo y donde es palpable que goza de enorme salud tocando la guitarra y cantando de excelente forma. De hecho Ace grabó todas las voces, coros, guitarras e incluso el bajo, dejando las baterías a Scott Coogan, Mat Starr y el legendario colaborador habitual de Ace y Kiss, Anton Fig.

Siguen la autobiográfica ‘Bronx Boy’ y ‘Pursuit Of Rock And Roll’ donde se luce el sonido de la Gibson Les Paul de Ace, quien ejecuta un gran solo en ella. Viene a continuación el cover de ‘I Wanna Go Back’, original del grupo Billy Satellite, popularizada por Eddie Money en 1986. ‘Off My Back’ es otro tema cañero y el cierra con el instrumental ‘Quantum Flux’.

“Spaceman” es un buen disco, no tan potente como lo fueron “Anomaly” (2009) y “Space Invader” (2014), pero donde es palpable una revitalización del guitarrista original de Kiss, quien ya afirmó estar dispuesto a participar como invitado en la gira de despedida que el 2019 iniciarán sus ex compañeros.

Ricardo D. Pat