Acapulco Shore: Ex integrante reveló el infierno que sufrió con su ex novio

En La Verdad Noticias te hemos compartido que los participantes que fueron parte de “Acapulco Shore” lograron popularidad, pues una de ellas ha sido Talia Eisset, quien rompió el silencio y confesó en un programa de TV Azteca que sufrió violencia de género.

Todo surgió durante la emisión del nuevo programa de televisión “Mimí contigo”, proyecto que es conducido por la cantante de Flans, pero debido a que dio positivo a COVID-19, la conductora Carmen Muñoz está supliendo a su compañera.

Durante el programa de TV Azteca, la ex participante del reality show “Acapulco Shore” reveló un momento tormentoso de su vida y fue cuando tuvo una relación sentimental con quien sufrió violencia física y psicológica.

Ex participante de “Acapulco Shore” abre su corazón

La modelo confesó que su ex pareja tenía un problema con las mujeres ya que se molestaba por la forma en que Talia se vestía, ella comentó que intentó ayudarlo, pero él la insultaba y hasta llegaron a los golpes, lo que fue un tormento para ella.

La actriz mexicana le comentó a la conductora de TV Azteca que una ocasión que se peleó con su ex novio, ella recordó que él la aventó contra el piso y le lastimó las costillas, pero a pesar de la violencia física, continuó con su romance.

La ex participante de “Acapulco Shore” comentó: "A veces me pegaba en el cuerpo, nunca me pegó en la cara”. Fueron sus declaraciones, además mencionó que una mujer enamorada piensa que una persona puede cambiar.

La modelo también comentó que su ex pareja le robaba dinero, y además le fue infiel, por lo que decidió terminar aquel romance. Durante la entrevista mencionó que un hombre que te quiere no te golpea ni te humilla.

Las revelaciones de la ex participante de "Acapulco Shore" fueron compartidas en el canal de YouTube de TV Azteca, la modelo no pudo contener las lágrimas al recordar el infierno que vivió con aquella persona que le hizo mucho daño.

