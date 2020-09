Acapulco Shore: Estas son los ARREGLOS ESTÉTICOS de Manelik ¡Increíbles!

https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen

Manelik es una de las bellas chicas integrantes de Acapulco Shore, que se ha distinguido por tener un cuerpo escultural, que ahora ha confesado no es del todo natural, ya que se ha hecho algunos arreglitos estéticos.

Resulta que hace poco la bella y polémica Manelik confiesó cuántas cirugías se ha practicado, pues a través de redes sociales varias veces han cuestionado sobre la apariencia física de Manelyk González, quien tiene un súper cuerpo y le han hecho ver que está toda operada.

Es por esa razón que ahora la estrella del reality show habla del tema, ya que aunque se dedica mucho a hacer ejercicio y come muy saludable, no niega que se ha practicado alguna operación para verse, sentirse y estar mejor.

Recientemente, la estrella del reality show, se ha sincerado y ha mencionado que se ha practicado algunos arreglitos, pero que le da terror hacerse algo en la nariz, esto lo dijo por medio de un Instagram Live.

¿Cuántas cirugías tiene Manelik?

En esta ocasión, Manelik habló con la verdad a sus fans respecto a cuántas cirugías se ha hecho, así como las zonas de su cuerpo que no son naturales:

“La primera cirugía que me hice fue la liposucción porque tenía muchos gorditos en la cadera“.

También explicó que antes no hacía ejercicio y comía muy mal: Juré que nunca me iba a hacer las bubis, pero un día fui a Playa del Carmen con mis amigos y vi a muchas chicas extranjeras muy delgaditas, pero con las bubis en su lugar; como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘lo necesito en mi vida’. Regresé y me operé

“Y, bueno, lo que me sacaron de la lipo, me lo pusieron en las nalgas”.

Entre otros detalles la novia de Jawy reveló que su nariz no está operada porque le da mucho miedo someterse al procedimiento, pero se pone ácido hialurónico y dejó un mensaje para sus fans que dice así.

“Si tú quieres operarte...¡opérate!”.

Cabe destacar que Manelyk González Barrera es el nombre completo de Mane, quien nació el 12 de enero de 1989 en la Ciudad de México, México, y ha logrado fama y popularidad en el mundo del espectáculo mexicano por su participación en el reality show Acapulco Shore.

¿Crees que Manelik tiene más arreglos estéticos? ¿Consideras que Manelik tiene un cuerpo espectacular?