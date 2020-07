Acapulco Shore 7: Este fue el PLEITAZO entre Mane y Fer Moreno ¡Inventada!

Mane y Jawy por unos hot dogs comenzaron el conflicto en el capítulo 6 de Acapulco Shore 7, aunque Mane también tuvo otra pelea con Fer Moreno, la nueva integrante del polémico reality de MTV.

Hay que recordar que el capítulo 5 terminó lleno de drama luego de que Mane y Jawy discutieran porque ella se salió de un antro, sin avisarle, para comerse unos hot dogs con Karime. Al siguiente día Jawy se acercó a ella para tratar de arreglar las cosas, pero siguió la discusión.

“¿Por qué las cosas que son importantes para mí no son importantes para ti?”.

Eso fue lo que le recriminó Mane. Finalmente Jawy decidió dejar atrás su orgullo y le escribió unos mensajes para disculparse, Mane los leyó después de haber ido con Karime a recibir un masaje reductivo, luego de la noche de excesos con los hot dogs.

El pleitazo entre Mane y Fer Moreno

Pero eso no fue todo, pues el episodio también mostró la tensión creciente en la casa en contra de Fer Moreno, la nueva integrante de esta temporada. Si bien Chile mostró desde un inicio su interés en ella, los antiguos integrantes de la casa (Mane, Jawy, Potro y Tadeo) no están de acuerdo con su actitud.

“Cómprate un cerebro y lárgate a tu casa”.

Eso fue lo que dijo en un momento Mane, luego de que Fernanda y Chile tuvieran sexo en la sala, solo cubiertos por una sábana, por lo que varios integrantes señalaron que Fernanda hizo eso solo para llamar la atención y hacerse la interesante, pues ni siquiera había bebido.

Mane terminó diciendo que prefería ignorarla. Chío, una de las presentes en esa plática, le advirtió a Fernanda acerca de lo que estaban diciendo de ella y también le comentó a Dania que seguirla apoyando podría hundirlas.

Tal parece que el asunto reventó en la noche, cuando varios integrantes de la casa estaban bebiendo y se acercó Fernanda.En cuanto llegó comenzaron a irse, pero Fernanda no se quedó callada y cuestionó a Mane acerca de su actitud.

“No tienes identidad, no tienes nada”.

Por si fuera poco también le recriminó: No me caes bien y no eres el tipo de persona que podría acercarse a ser mi amiga. Eres una inventada. Luego en un momento de la discusión Fernanda insistió en preguntarle a Mane sus motivos para tener tan mala imagen de ella y como no le quiso responder, le dijo en voz alta “dímelo, pendej*”, lo que puso aún mayor tensión.

Cabe destacar que fue en ese momento que terminó el episodio del Capitulo 6 de Acapulco Shore 7 , pero con los avances del siguiente se pudo ver que la pelea será aún más fuerte, pues en los comentarios a las escenas, Mane dijo que le molesta todo de Fernanda: Tu cara, tu vida, tu ser, que existas, tu cuerpo, tu pelo, tu outfit.