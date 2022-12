Abusaron sexualmente de Yeri Mua, así lo confesó ella misma 

Abusaron sexualmente de Yeri Mua, así lo confeso ella misma

Yeri Mua es una influencer de las redes sociales que tal parece que no le cesan las polémicas y es que después de anunciar el rompimiento con su novio, en esta ocasión ha hecho una fuerte revelación personal.

Resulta que a través de un video de TikTok la influencer mexicana ha revelado que sufrió abuso sexual: “Yo toda la vida he sido así, me pasa algo, por ejemplo cuando yo fui abusada sexualmente, yo me acuerdo que lo bloqueé de mi mente por mucho tiempo, o sea yo actuaba como si nunca hubiera pasado”.

Además, la reina del Carnaval de Veracruz agregó: “Yo me acuerdo que cada 31 de octubre, que fue cuando me pasó eso en el 2019, yo cada 31 de octubre, yo les juro que ese día me ponía mal, yo me ponía muy mal, me alcoholizaba hasta perder la puta conciencia y terminaba yo llorando y diciéndole a quien fuera qué esté conmigo, lo que estaba pasando”.

¿Yeri Mua fue a terapia tras su abuso sexual?

En cuanto a sí recibió terapia después de haber sido abusada sexualmente, la famosa Yeri Mua, aclaró que ella nunca recibió terapias psicológicas, simplemente se imaginaba que nada de lo que le había pasado era real:

“Me hice más daño, ahora que ya pude hablarlo públicamente, que ya puede contarle a ustedes, a mis papás, como que ya medio lo superé, por que realmente no lo he superado, pero ya como que lo afronté”.

Es de esa manera que la famosa Yeri Mua ha dejado en shock a todos sus fans al confesar uno de los momentos más traumantes de su vida y que ahora revela a todos sus fans para que traten de comprenderla.

¿A cuánto asciende el posible patrimonio de la influencer?

Yeri Cruz Varela, mejor conocida en el mundo del entretenimiento digital como Yeri Mua, es una influencer veracruzana nacida en Coatzacoalcos. A su corta edad de 19 años se ha posicionado como una de las más exitosas y consumidas creadoras de contenido en internet.

Actualmente cuenta con 3.1 millones de seguidores en Instagram, el mismo de seguidores en TikTok y más de 7 millones en Facebook. Sus videos son versátiles aunque su especialidad radica en el estilo de vida, maquillaje y las tendencias. Este año fue seleccionada como reina del Carnaval de Veracruz.

La página web Social Blade, la cual rastrea estadísticas y análisis de redes sociales, es constante referencia cuando de ganancias de influencer se trata, no obstante, para el caso de Yeri la plataforma no arroja datos respecto a la única red que puede rastrearle por el sitio que puede monetizarse.

Cabe destacar que con la plataforma YouTubers.me, las ganancias estimadas de Yeri Mua en los últimos días ha sido de 64 euros, lo que se traduce en un patrimonio de entre mil 900 euros y 7 mil 700 euros exclusivamente en la plataforma de videos perteneciente a Google; sin embargo, hay que aclarar que en esta red no se encuentra muy activa. Su último video fue subido hace cinco meses.

