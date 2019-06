¡Abusada! Bella Thorne publicó imágenes ÍNTIMAS antes de ser extorsionada (FOTOS)

Bella Thorne, quien se ha destacado por ser una reconocida actriz y cantante por sus papeles de “chica Disney” en la serie “Shake It Up”, ha impactado al haber hecho una ardiente publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Resulta que por un hecho de extorción determinó tomar una drástica decisión en cuanto a la publicación de unas imágenes en donde aparece totalmente desnuda.

Tal parece que la decisión la ha tomado luego de que fuera chantajeada por un “hacker” que buscaba sacarle dinero para no revelar las sensuales imágenes en donde se luce sin ropa.

TE PUEDE INTERESAR: Bella Thorne conmociona a las redes con sus "axilas peludas" (FOTOS)

Thorne es una chica de armas tomar, pues para no ceder a la extorsión decidió ser ella misma quien difundiera las imágenes en su cuenta de Twitter; además que también dio parte a las autoridades correspondientes para que den con la persona que violó su intimidad.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la tierna actriz subió las fotos que le mandaba una persona a su celular, con el fin se sacarle algo de dinero y no difundirlas al público.

En un mensaje con que acompañó la publicación explicó el motivo por el que había decidido publicar las imágenes: “Durante las últimas 24 horas, me han amenazado con desnudarme; me siento sucia, me siento vigilada, siento que alguien me ha quitado algo que sólo quería que viera una persona especial“.

Bella Thorne muestra imágenes ÍNTIMAS.

Bella Thorne explicó también que existen fotos de otras artistas, de las cuales no dijo sus nombres, ya que el hacker al momento de pedirle dinero le mandaba imágenes de otras celebridades, que piensa extorsionar a continuación.

Bella Thorne muestra imágenes ÍNTIMAS.

Cabe destacar que Bella Thorne no aceptó tal chantaje y de pasó le mandó un mensaje al extorsionador: “Ahora no puedes tomar nada de mí, puedo dormir esta noche sabiendo que recuperé mi poder; no puedes controlar mi vida, nunca lo harás“.

SI QUIERES VER LAS IMÁGENES SIN CENSURA PULSA AQUÍ.