Abuelita de Thalía pasa toda la noche gritando de dolor ¿Qué le pasó?

Cómo te informamos previamente en La Verdad Noticias, la señora Eva Monje, quién es abuelita de Thalía y de su prima Laura Zapata, fue sometida a maltrato en un asilo de ancianos que pagaban según para que recibiera la mejor atención, pero sólo fue víctima de abusos.

Si bien el tema se dio a conocer desde hace algunas semanas, recientemente la esposa de Tommy Motola rompió el silencio y suplico que se cuide a doña Eva como realmente se merece.

Y es que según lo reportado en su cuenta oficial de Twitter, la abuela de la cantante se encuentra en un lugar llamado Le Grand Senior Living, Pero la señora pasó varios momentos de dolor después de que no le dieran sus medicamentos ya que no pudieron responder a un email.

Después de que Laura Zapata y la cantante expusieron el caso de su abuelita, recibieron apoyo por algunos fans, sin embargo la mayoría de los comentarios es que ellas deberían hacerse cargo de la señora, pues desde que no la tienen en su casa es que no la aman lo suficiente, o al menos eso opinan los seguidores.

“Querida!! Desde que NO la tienes en tu casa "Por AMOR" como tu dices, NO puedes señalar que alguien actúa mal cuando cumplen con un marco de LEGALIDAD!! No todo en la vida es tener quien te peine y te maquille mi amor!! También debes estudiar LEYES”