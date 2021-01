¡Abuelita de Thalía está GRAVE! Laura Zapata se hace prueba COVID-19 para verla

Thalía y Laura Zapata se encuentran al pendiente del delicado estado de salud de Eva Mange, abuela de las estrellas.

A través de un vídeo en redes sociales, Laura Zapata reveló que su abuelita Eva Mange se encuentra mal de salud pero la familia está al pendiente de ella.

“Ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por eso. Les pido una oración por ella y por mí”.

Los 121 mil seguidores en Instagram de Laura Zapata enviaron palabras de apoyo a la familia, así como buenos deseos por la recuperación de su abuela.

Laura Zapata toma prueba COVID-19 para poder visitar

En una segunda publicación de Instagram, Laura Zapata reveló que se realizó una prueba de COVID-19 para poder visitar a su abuela y estar a su lado en estos momentos.

“Ayer me practicaron la prueba PCR para determinar si tenía COVID-19 y mis resultados son NEGATIVOS, a Dios gracias. Ya puedo estar con mi abuela”, explicó Laura Zapata.

Esta no es la primera vez que la hermana de Thalía se adapta a la nueva modalidad creada por la pandemia de coronavirus para poder estar cerca de su abuelita de 103 años.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, hace apenas una semana la actriz de “Rosa Salvaje” compartió un vídeo de sí misma con careta y demás protecciones para poder visitar a la señora.

