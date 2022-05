Abuelita de Nodal manda indirecta a mamá de Belinda: “Finas víboras!

Christian Nodal y Belinda siguen dando mucho de qué hablar después de su separación y es que llegó a su final el pasado 12 de febrero, cuando él utilizó sus Insta Stories para confirmar su separación, pero ahora todo vuelve resurgir.

Resulta que, en el spotlight por una serie de mensajes cruzados, que empezaron con una "supuesta" reacción de la mamá de la cantante a un comentario en el que se ofendía al intérprete de regional mexicano.

Y es que Doña Belinda Schüll publicó una serie de videos en Instagram con los que quiso compartir el éxito de su hija en una serie de conciertos en Barcelona, los followers de la cantante no tardaron en "inundar" los posts con varios comentarios en los que demostraban su amor por ella, pero uno fue el que desató toda esta situación.

Las publicaciones de Christian Nodal

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

No hace mucho Nodal decidió hacer pública una conversación que tuvo con Belinda, en la que supuestamente ella le pedía dinero y luego le envió un mensaje en el que le expresó que le "arruinó la vida".

Christian también habría respondido a un supuesto comentario de su ex suegra: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Nodal escribió, al lado de una captura de pantalla con la conversación con su ex novia: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No las molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó".

Hay que destacar que esta forma de actuar de Christian no fue muy bien vista y luego de varios comentarios negativos que le pedían explicara por qué no mejor habló con su ex en lugar de publicar sus mensajes, él decidió escribir sus razones: "Le llame varias veces. Le escribí y no cambio nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen tratando de afectar".

Abuelita de Nodal lo defiende

Ahora fue Elena Silvia Jiménez Madrid, abuelita del cantante Christian Nodal, la que supuestamente quiso compartir su sentir con respecto a todo lo que está pasando con su famoso nieto y lanzó un duro mensaje para expresar su descontento ante toda esta problemática.

"Y para todas y todos los que piensan que es un naco (Nodal) porque no es de ojo azul y tez blanca. Señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama p***s".

Eso es lo qur se puede leer en un supuesto post de Facebook de Jiménez Madrid, que no se detuvo ahí para mostrar su enojo: "A quien va de hombre en hombre… a perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul… perdón, disculpen ustedes".

Así fue como concluyó su fuerte mensaje doña Elena Silvia y hasta el momento ni la telentosa Belinda ni su mamá han querido manifestar públicamente su opinión y la cantante sólo publicó en IG una serie de fotos que tituló: "Soy África… Bueno, todo el mundo me conoce como Afrilux".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.