Abuelita de 95 años concursa por el Latin Grammy como mejor artista nueva

Ángela Álvarez es tendencia debido ha logrado consolidar un carrera en la música latina a sus 95 años, por lo que ya compite por un “Latin Grammy” como mejor artista nueva.

Hay que destacar que la mujer adquirió popularidad debido a esta hazaña, pues su carrera la comenzó hace poco más de un año y recientemente apareció en la cinta “El Padre de la Novia” al lado de Andy García.

¿Quién es Ángela Álvarez?

Se destaca que esta cantante es de origen cubano, específicamente de Camagüey, la cantautora nació en 1927. Desde muy joven tuvo el sueño de dedicarse a la música, pues aprendió a tocar el piano en la infancia, dijo en entrevista con la BBC.

"Le dije a mi papá una vez que yo quería ser cantante, entonces él me dijo: 'tu cantas muy bonito, mi hija, y me encanta oírte, pero yo no quisiera que tú cantaras para el mundo".

Es por eso que le hizo caso a su padre, pero su mente no dejó de escribir y componer canciones. Lo hizo incluso cuando salió de Cuba; actualmente vive en Louisiana, Estados Unidos.

La salida de Cuba de la cantante

También en su etapa de juventud esta talentosa cantante tuvo que dejar partir a sus cuatro hijos de la isla debido a que a ella le negaron la salida. Escapó luego de varios años a Estados Unidos, dejando a su esposo.

Cabe destacar que el impulso se lo dio su nieto, el compositor Carlos José Álvarez. Cuando tenía 91 años ofreció su primer concierto en Los Ángeles y su primer disco homónimo salió hace apenas un año con 15 canciones de composición propia. Justamente esta producción la llevó a la nominación al Latin Grammy.

