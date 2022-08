Abuchean a fuertemente a JNS en San Luis Potosí

El grupo JNS es uno que ha podido resurgir tras su participación en el 90’s pop tour junto a otros exponentes como OV7, Aleks Syntek, Caló o Kabah, y es que a partir de la gran aceptación que tuvo el concierto han tenido bastante trabajo que hacer.

De hecho Regina, Karla, Melissa y Angie son unas de las favoritas del público pues no importa donde se presenten siempre reciben llenos totales por lo que sorprendió que sean abucheadas en San Luis Potosí.

¿Por qué JNS abuchearon a JNS?

En un vídeo difundido en redes sociales se puede observar el momento en el que la gente que asistió al Palenque de la Feria mostró su descontento y comenzó a abuchear, a la vez que se ve el escenario vacío.

Motivo por el que Angie Taddei, integrante del grupo de pop, compartió un vídeo en el que explicó la situación.

En el dijo que todas se encontraban en el sitio en camarinos, pero que unas plantas de luz se rompieron, por lo que no había electricidad y no podían cantar.

"Estamos listos ya con todo, pero no hay planta, y si no hay planta, no hay luz y no hay música, y si no hay música, pues ¿cómo le hacemos?", explicó Angie en el video, que fue retomado por la página de Facebook La Chismería.

Las JNS salieron en punto de las 2 am y durante hora y media interpretaron sus más grande éxitos como Dime que me amas, La ilusión del primer amor, Yo no te pido la luna y Pepe.

A pesar de los abucheos una vez comenzó los asistentes no pararon de cantar y bailar los éxitos del grupo musical e incluso les dieron regalos a las integrantes.

Además de que el grupo subió a su cuenta oficial un vídeo de la presentación agradeciendo al público por sus muestras de cario.

Integrantes actuales de JNS

Regina, Melissa, Angie y Karla , la alineación actual de las JNS

JNS es el nombre de la agrupación de pop que antes se llamaba Jeans, y que decidieron cambiar de nombre debido a que el nombre original le pertenece a Patricia Sirvent.

Sus integrantes actuales son Regina Murguia, Melissa Pérez, Angie Taddei y Karla Díaz, quienes han tenido diferentes recorridos en la industria de los espectáculos

Angie y Melissa como conductoras de Picnic en Telehit y Regina como conductora de La Isla, mientras que Karla Díaz tiene un programa en Youtube llamado Pinky Promise, con el que como te dijimos en La Verdad Noticias, algunas vez fue denunciada por sus vecinos por hacer demasiado ruido mientras grababa.

Actualmente las chicas se encuentran presentándose con su tour Metamorfosis.

