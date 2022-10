Abogados de Pablo Lyle buscan evadir sentencia con un nuevo juicio

La jueza Marisa Tinkler será quien decida si habrá otro juicio para el actor o no.

Pablo Lyle se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que este miércoles 26 de octubre se llevará a cabo el dictamen de su sentencia tras ser declarado culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, la audiencia fue postergada debido a que él no pudo asistir de manera presencial.

De acuerdo a información que circula en Internet, la jueza Marisa Tinkler Méndez dio a conocer que el actor no pudo presentarse en la Corte Criminal de Miami-Dade debido a problemas por falta de comunicación entre la prisión y las autoridades. No obstante, él hizo acto de presencia a través de una videollamada.

El dictamen de sentencia se postergó debido a que el actor no pudo estar presente.

La audiencia ahora se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre. En lo que respecta a su condena, se prevé que esta pueda ser de cinco hasta 15 años de prisión, la cual deberá cumplir en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami y se desconoce si se le tomara en cuenta los tres años que pasó en arresto domiciliario.

¿Un nuevo juicio para Pablo Lyle?

En Miami, Florida, posponen audiencia del caso Pablo Lyle: será el próximo 14 de noviembre cuando se le dicte sentencia final; los abogados del actor solicitan un nuevo juicio.



Por otro lado, se ha revelado que Pablo Lyle busca realizar un nuevo juicio, motivo por el cual su equipo legal ha empezado a hacer los trámites correspondientes y a recabar pruebas suficientemente determinantes que hagan cambiar la decisión del jurado.

No obstante, este recurso aún no ha sido aprobado por la jueza. Recordemos que el protagonista de ‘Mirreyes Vs. Godinez’ mató a un hombre de 63 años de edad luego de que días después lo agrediera durante una discusión en una importante avenida de Miami.

¿Qué edad tiene Pablo Lyle?

Un arrebato de ira provocó que el actor terminara en la cárcel acusado de homicidio imprudencial.

Pablo Lyle nació el 18 de noviembre de 1986, por lo que ahora tiene 35 años de edad. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor nacido en Mazatlán, Sinaloa inició su carrera artística en 2006 y poco a poco destacó por su talento ante la cámara pero hoy en día ve truncado su sueño por un arrebato de ira que le costó su libertad.

