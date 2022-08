Abogados de Amber Head afirman: Johnny Depp tiene disfunción eréctil

La polémica batalla entre Amber Heard y Johnny Depp no cesa, y es que a pesar de que se ha dado la resolución del juicio en el que Heard estaría condenada a pagar 10.35 millones de dólares y que la famosa se haya declarado en bancarrota, el pleito continúa.

Y es que este lunes se han filtrado algunos documentos oficiales que fueron usados durante el juicio en los que salió nueva información a la luz acerca de las peleas y declaraciones de los amigos de los famosos.

Por lo que según los abogados de Heard habrían hecho una polémica afirmación sobre el desempeño sexual de Johnny Depp.

De acuerdo con el portal New York Post, los abogados de Amber Heard argumentaron en una presentación el pasado 28 de marzo que Johnny Depp tiene disfunción eréctil, y que esto habría contribuido al supuesto comportamiento violento del actor.

"Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, esta es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard", dicen los documentos.

En mayo pasado la actriz lloró durante el juicio por difamación indicando que supuestamente fue violada con una botella de alcohol, además de ser amenazada con cortarle la cara por parte del actor.

."No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota", dijo la actriz, mientras contenía las lágrimas en el estrado del juicio. "No podía sentirlo. No podía sentir nada". dijo