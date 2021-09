Abogado de Kim Kardashian niega la existencia de segundo video sexual con Ray J

Kim Kardashian solo tiene un video sexual con su exnovio Ray J, no dos.

El ex manager de Ray J, Wack 100, dijo en el podcast de Bootleg Kev esta semana que tiene la "segunda parte" del famoso video sexual del fundador de KKW Beauty y del cantante de "One Wish", pero el abogado de Kim ha rechazado las afirmaciones de Wack como un intento desesperado de llamar la atención.

"La afirmación de que hay un video sexual inédito es inequívocamente falsa", dijo Marty Singer a Page Six en un comunicado este domingo.

"Es lamentable que la gente haga estas declaraciones para intentar conseguir sus 15 minutos de fama".

Presunto segundo video sexual de Kim Kardashian

El ex manager de Ray J asegura tener un segundo video más explícito de la entonces pareja.

Wack 100 afirmó que el segundo video sexual que supuestamente tiene en su poder es "más gráfico y mejor que" el que se lanzó a la fama, lanzando a la estrella de la realidad a la fama. En un giro extraño, Wack se lo ofreció al esposo de Kim Kardashian, Kanye West, para que pudiera venderlo como NFT.

"Nunca se lo daría a nadie más que a Kanye", dijo. "Esa es la madre de sus hijos".

Wack dijo además que probablemente "regalaría" la cinta a West o Ray, de 40 años, porque ambos son padres.

"No podemos poner eso en el mundo de esa manera", dijo. "Eso es una falta de respeto".

Curiosamente, no ofreció el video al fundador de Skims.

Un representante de Ray J no respondió a la solicitud de comentarios de Page Six.

Durante la reunión de "Keeping Up With the Kardashians" a principios de este verano, donde también reveló detalles íntimos sobre la hombría de Kanye West, Kim atribuyó el éxito del programa a su video sexual con Ray.

"Mirando hacia atrás, probablemente no", admitió Kardashian, de 40 años, cuando el presentador Andy Cohen le preguntó si el programa se habría lanzado como lo hizo sin la cinta.

La ex pareja grabó la cinta con una videocámara de mano mientras estaba en Cabo para celebrar el cumpleaños número 23 de Kardashian en 2002, y fue lanzada por Vivid Entertainment como "Kim Kardashian, Superstar" cinco años después.

Más tarde Kim Kardashian confesó haber tomado éxtasis antes de filmar la cinta, en La Verdad Noticias seguiremos la polémica sobre el presunto segundo video sexual de la estrella de realities.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.