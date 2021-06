Abogado de Britney Spears pedirá formalmente a la corte terminar su tutela

Britney Spears está solicitando formalmente poner fin a su tutela. Samuel D. Ingham III, su abogado designado por la corte, preparó documentos legales para terminar la tutela, según confirmaron varios editores de medios de comunicación el martes (29 de junio).

La editora de justicia del US Weekly, Marjorie Hernández, escribió en Twitter: “Las fuentes le han confirmado a @usweekly que #BritneySpears y su abogado acaban de presentar una petición para terminar su tutela. Los detalles están por venir”.

Posteriormente escribió: al final del día hábil, la petición no se había presentado, pero las fuentes dijeron que se preparó la documentación de rescisión". Esta sería la última actualización a la guía del porque es noticia la estrella del pop.

¿Qué pasará con la tutela de Britney Spears?

Jamie Spears y su hija pelean el final de la tutela en la corte

Más temprano este día, TMZ y Page Six publicaron brevemente informes de que la documentación para pedir el final de la tutela había sido archivada, pero las publicaciones fueron eliminados, según los reportes de La Verdad Noticias.

“Haciendo eco de mi increíble ex compañero de trabajo @ MJae13, el papeleo está hecho y listo para la corte, pero no se procesó formalmente a través del sistema cuando el tribunal cerró hoy. Esto explica por qué TMZ sacó su historia prematura. Paciencia, todos. Está sucediendo. #FreeBritney ”, escribió Nicholas Hautman de Page Six.

“Quiero recuperar mi vida'', dijo Britney Spears ante el juez en lo que fue un explosivo testimonio durante la audiencia judicial del miércoles (23 de junio). Desde entonces, decenas de celebridades e internautas se han unido a la campaña #FreeBritney.

“Necesito su ayuda ... Honestamente, no sé qué decir, pero mis solicitudes son solo para terminar la tutela sin ser evaluado, quiero hacer una petición básicamente para terminar la tutela. No quiero que me evalúen, estar sentada en una habitación con gente durante horas al día, como me hacían antes ”, dijo al alegar que la tutela de su padre, Jamie Spears es abusiva.

¿Qué dijo la hermana de Britney Spears?

Jamie Lynn Spears es acusada de contribuir a abuso a Britney

Su hermana menor, Jamie Lynn Spears, también se pronunció después del testimonio en medio de una reacción violenta, después de que la princesa del pop llamó a su familia y a sus agentes, diciéndole al juez:

“Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta contigo ... mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela y mi administración que jugó un papel clave en castigarme, señora, deberían estar en la cárcel".

Anteriormente, Jamie Lynn Spears pido a los medios no acosar a Britney Spears, aunque los fans de la estrella la han acusado de intentar ocultar la depresión de su hermana mayor debido a la tutela que su padre ejerce sobre ella.

