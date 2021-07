Abogado de Britney Spears, Sam Ingham, renuncia a la tutela después de 13 años

Es probable que el equipo legal de Britney Spears empiece a cambiar. Sam Ingham, quien ha representado a la estrella del pop desde el incio de su tutela, está buscando renunciar, según informa ET.

El abogado, que trabajó con Spears durante 13 años, presentó documentos legales solicitando ser destituido como su abogado designado por el tribunal, según documentos obtenidos por ET el martes.

Según los documentos, Ingham, así como el abogado designado por el tribunal adjunto, Loeb & Loeb LLP, están pidiendo la renuncia "a partir del nombramiento de un nuevo abogado" después de que un juez negó la solicitud de Spears para remover la tutela de su padre.

¿Qué le pasó a Britney Spears 2021?

Britney espera terminar con la tutela de su padre

A fines de junio del 2021, Britney Spears dio una declaración explosiva contra su tutela, hablando públicamente por primera vez sobre sus restricciones y limitaciones destacando 5 confesiones controvesiales que te presentamos en La Verdad Noticias.

"He estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada [...] pero ahora te estoy diciendo la verdad, está bien", dijo en ese momento. "No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojado, es una locura y estoy deprimido. Lloro todos los días".

También criticó a los involucrados en su tutela, incluido su padre, Jamie Spears: "Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela y mi administración que jugaron un papel muy importante en castigarme, señora, deberían estar en la cárcel", dijo.

Abogado de Britney Spears renuncia

Sam Ingham renuncia como abogado de Spears

La estrella pop afirmó que "no sabía" que podía solicitar el fin de su tutela durante su audiencia pasada, lo que aparentemente influyó en la renuncia de su abogado. La noticia de Ingham llega el mismo día que Larry Rudolph, mánager de Spears renunció el lunes después de 25 años.

"Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida", escribió Rudolph en su carta, publicada por Deadline.

"Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había expresado su intención de retirarse oficialmente [...] Como usted sabe, nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles".

"Originalmente fui contratado a petición de Britney Spears para asistirla en su carrera. Y como su agente creo que lo mejor es que renuncie a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios. Por favor acepte esta carta como mi renuncia formal".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!