Abogada de Johnny Depp llama "sexistas" a los rumores de romance con el actor.

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, criticó los rumores de un romance con el actor como "poco éticos" y "sexistas".

En una nueva entrevista, Vásquez, quien saltó a la fama durante el caso de difamación de alto perfil del actor contra su ex esposa Amber Heard, dijo que estaba decepcionada de que la gente pensara que sus interacciones con Depp eran "inapropiadas o poco profesionales".

“Me preocupo mucho por mis clientes, y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny”, dijo Vásquez a People, y agregó que la estrella de “Piratas del Caribe” ha sido su amiga y cliente durante cuatro años y medio.

¿Qué dijo la abogada de Johnny Depp sobre su "romance"?

Abogada de Johnny Depp llama "sexistas" a los rumores de romance con el actor.

“También es un cargo poco ético que se está haciendo. Es sexista”, dijo. “Es desafortunado y decepcionante, pero al mismo tiempo viene con el territorio. No puedo decir que me sorprendiera tanto”. Vásquez defendió sus interacciones con Depp en la corte, diciendo que ella es “cubana y colombiana”.

“Soy táctil. ¿Qué quieres que te diga? abrazo a todos Y no me avergüenzo de eso”, dijo, y agregó: "Este hombre estaba luchando por su vida y me rompió el corazón verlo día tras día tener que sentarse allí y escuchar las acusaciones más horribles que se hacían en su contra".

“Y si pudiera brindarle un poco de consuelo, por supuesto que lo haría, ya sea tomándolo de la mano o haciéndole saber que estábamos allí y que íbamos a luchar por él porque se lo merecía”, dijo la abogada de Johnny Depp.

Camille Vásquez tiene novio y es "muy feliz" con él

Abogada de Johnny Depp llama "sexistas" a los rumores de romance con el actor.

Vásquez dijo que está “muy feliz” en su relación con su novio Edward Owen. Incluso, la abogada de Johnny Depp respondió a los rumores de un romance con el actor y Camille rápidamente ganó seguidores durante el juicio de seis semanas de Depp por su duro interrogatorio a Heard.

La Verdad Noticias informa que, después del juicio, en el que Depp ganó 15 millones de dólares, Vásquez admitió que la nueva atención fue "un poco abrumadora". “Pero si puedo ser una inspiración para las mujeres jóvenes que quieren ir a la facultad de derecho y estudiar y trabajar duro, entonces valió la pena”, dijo en “GMA” el miércoles.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.