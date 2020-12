Abigail Ratchford con ERÓTICA lencería reta el frío de diciembre

Abigail Ratchford es una de las modelos estadounidenses que están marcando tendencia en las redes sociales y no es para menos, pues siempre está luciendo su escultural figura con poca ropa o sin ella.

Es por eso que recientemente en una nueva fotografía la modelo nacida en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, provocó suspiros y mucho más, al presumirse en una ardiente foto de exterior.

Tal parece que la modelo e influencer Abigail Ratchford de nueva cuenta causó sensación a tal grado de sobrepasar las 100 mil reacciones en Instagram, ya que ha mostrado una pose en la que ha lucido una lencería de las más atrevidas de la temporada.

Resulta que en esta ocasión la nacida en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, publicó una imagen capturada en lo que parece el área de descanso de una lujosa alberca, con bastante vegetación de fondo que otorga mayor calidez al momento.

Al ver la imagen se puede ver que la modelo estadounidense lleva un pequeñísimo conjunto de lencería erótica color negro que más allá de cubrirla, hace relucir los mayores atributos físicos de la también actriz en la serie cómica de Amazon "Parks and Recreation", donde participó encarnándose a sí misma.

Sin pena alguna y con la belleza que la caracteriza Abigail Ratchford aparece parada de espaldas en un plano americano (desde los muslos), luciendo un conjunto compuesto por tres prendas, un apretado top que cuyo escote frontal no se aprecia por la posición del cuerpo; unas medias con encaje en la parte superior y en la retaguardia un bañador que hace lucir sus bien trabajados glúteos.

"Not exactly the girl next door ; )".