Abigail Ratchford causó la ENVIDIA de Demi Rose y fue censurada (FOTO)

Demi Rose ENVIDIÓ esta imagen de la modelo Abigail Ratchford ¡Fue censurada!

Abigail Ratchford es la modelo que no hace mucho Instagram eliminó una de las últimas fotos, ya que aparecía en topless junto a una compañera modelo que sostenía el pecho de Abigail y ahora la modelo de 27 años subió una nueva: imagen que hasta causó la envidia de Demi Rose.

Resulta que en esta imagen de Abigail Ratchford se ha eliminado desde entonces, pues la modelo aparece desnuda de costado en el agua, haciendo alarde de todas sus curvas desnudas y bañadas por el sol, rodeadas de suaves pétalos de rosa, mientras ella colocó cuidadosamente tanto su pierna como su brazo para censurar sus partes privadas y hacer que la imagen fuera segura de acuerdo con las reglas de la plataforma.

A pesar de todo la modelo Abigail Ratchford fue objeto de la tajante censura de Instagram este martes cuando una de sus fotos en las que aparecía desnuda junto a otra modelo fue censurada.

La candente imagen de Abigail Ratchford

Como venganza, la voluptuosa modelo británica subió otra foto sin ropa en la bañera, ya que horas de ser publicada la imagen fue eliminada, al igual que el mensaje que decía: “Como Instagram borró la última foto, vamos a probar con esa… saaa… ruda”.

Hay que destacar que en pocos minutos la imagen generó miles de “Me Gusta” y aplausos de famosas, incluida Demi Rose, quien ha sorprendido que aplauda a su colega, pues se trata de una rival directa por el corazón de los internautas, pero hau que recordar que el atrevimiento de las bellas influencers siempre genera pasiones y en este caso una solidaridad a favor de las fotos subidas de tono.

No queda duda que a los 9 millones de seguidores de Instagram de Abigail les encantó la impresionante imagen, que acumuló cerca de 60,000 me gusta y más de 800 comentarios en tres horas; mientras que algunos fanáticos expresaron su furor a través de los emoji de llamas, otros no pudieron evitar comentar la foto con palabras de admiración.

