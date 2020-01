Abbey Road de The Beatles se vuelve el disco más vendido de la década

The Beatles son sin lugar a dudas la mejor banda de toda la historia, pues John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se han posicionado como 4 de las leyendas inmortales en el mundo de la música.

Aunque la banda desapareció hace casi 5 décadas, su influencia se mantiene en los nuevos artistas que surgen cada día, por lo que no hay nadie en el planeta que no le deba su gusto a la música a The Beatles.

Ahora la importancia y popularidad de The Beatles se vuelve a confirmar con el lanzamiento de la lista de los discos más vendidos de toda la década, donde la famosa agrupación aplastó a los mejores artistas del momento.

Abbey Road es el disco más vendido de la década

Abbey Road de The Beatles se vuelve el disco más vendido de la década

Desde hace varios años, os discos de vinil volvieron a ganar popularidad, por lo que The Beatles recuperaron sus fuerzas, además de liderar las listas de ventas y reproducciones en plataformas digitales.

Ahora, Nielsen Music decidió realizar un experimento para determinar cual era el disco más vendido en la década, y esto se descubrió gracias a Lana del Rey, quien se posicionó en la lista con su disco ‘Born to die’.

Aunque este es el único álbum que forma parte de la lista y fue estrenado en la pasada década, no tiene comparación con The Beatles, quienes aplastaron a los gigantes de todos los géneros de la actualidad.

The Beatles siguen siendo los reyes

Abbey Road de The Beatles se vuelve el disco más vendido de la década

Con 558,000 discos vendidos, Abbey Road se coloca en el primer puesto de esta lista, dejando atrás a artistas como Pink Floyd ‘Dark side of the moon’ con 376,000, el Awesome mix de guardianes de la galaxia con 367,000, Bob Marley ‘Legend’ con 364,000.

Te puede interesar: The Beatles vuelven a la vida con nueva película este año

La lista continua con Back to black de Amy Winehouse con 351,000, Thriller de Michael Jackson con 334,000, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles con 313,000, Fleetwood Mac: Rumours con 304,000, Miles Davis: Kind of Blue con 286,000 y Lana del Rey en el último puesto con 283,000 con Born to die.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.