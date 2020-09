¡Abandona Hoy! Andrea Legarreta se CAMBIA de programa en Televisa

Andrea Legarreta es una de las más destacadas conductoras de Televisa, tanto que se ha considerado una de las mejores pagadas de la televisora de San Ángel y ahora podría estar abandonando el programa en el que ha estado por 20 años.

Resulta que muchos rumores aseguran muy pronto llegará a su fin, por lo que se duda de la permanencia de ella ahora que se confirma su participación en otro programa de Televisa.

Hay que destacar que desde hace semanas se dice que el programa Hoy llegará a su fin, y los rumores no cesan sobre qué pasará con sus conductores, entre ellos Andrea Legarreta que ya tiene a la vista un nuevo programa de Televisa, mismo que ha sido muy exitoso.

Al parecer ahora el canal 5 ha confirmado con un divertido video que Legarreta formará parte de la familia de Me Caigo de Risa, programa que con su divertido sketch, juegos y chistes han conquistado al público y ha atraído miles de televidentes.

Es por eso que la querida conductora del Programa Hoy, solo va como una visitante más al show que conduce Faisy, donde al igual que en Minuto Para Ganar VIP sorprenderá con sus habilidades y su sentido del humor, o al menos eso demuestra en el video que confirma su participación.

La polémica de Andrea Legarreta en un salón de belleza

No hace mucho la conductora de Televisa dio a conocer que ya no tenía covid-19, pero que los doctores le indicaron que podría sentir algunas secuelas y a una semana de compartir que había superado la enfermedad, la conductora del programa Hoy publicó una foto en redes sociales en la que aparece en una estética luego de realizarse un cambio de look.

¿Te gustaría que Andrea Legarreta abandonara el Programa Hoy?