Aaron Taylor-Johnson le dará vida a Kraven el Cazador en su nueva película

Durante las últimas horas Sony Pictures reveló que la película en solitario de Kraven el cazador, uno de los enemigos más fieros de Spider-Man llegaría muy pronto, y la sorpresa fue que el actor Aaron Taylor-Johnson será quien le de vida al personaje.

El famoso actor conocido por darle vida a Quicksilver en Avengers: Age Of Ultron, regresará al universo de Marvel como el villano, lo que descarta completamente que volvamos a verlo como el velocista, ya que actualmente Evan Peters lo interpreta.

Tras el anuncio del primer tráiler de Venom: Let there be Carnage, el universo de villanos de Spider-Man en Sony se agranda, y probablemente genere el tan ansiado Spider-Verse que se ha estado discutiendo en los últimos años.

Aaron Taylor-Johnson le dará vida a Kraven el cazador

El actor dejará atrás a Quicksilver para volverse un villano

El famoso intérprete, quien no fue visto tras la muerte de su personaje a manos de Ultron, ahora volverá como un villano, siendo este el primero de su carrera en el cine de superhéroes, ya que anteriormente había incursionado con Kick-Ass.

Ahora Sony Pictures reveló que la película de Kraven el cazador, la cual todavía no tiene fecha de estreno, será protagonizada por el actor, siendo así la tercer película en solitario que incluye a uno de los villanos de Spider-Man.

Como te informamos en La Verdad Noticias, tras el éxito de Venom, la secuela de la película presentando a Carnage lleará muy pronto, así como la cinta en solitario de Morbius, interpretado por el actor Jared Leto.

¿Quién es Kraven el Cazador?

A pesar de no tener poderes, Kraven es de los enemigos más peligrosos de Spider-Man

Kraven es un personaje llamado Sergei Kravinoff, quien es un nato cazador, y ha conquistado a todas las bestias del planeta, sin embargo al conocer a Spider-Man se enfrasca en la misión de cazarlo al considerarlo un animal, aunque falla en la mayoría de las ocasiones.

Asimismo, Kraven el cazador ha sido uno de los enemigos másformidables del héroe, poniéndolo al borde de la muerte en más de una ocasión, especialmente por que el villano ha formado parte de los seis siniestros, un grupo de criminales donde se encuentra el Dr.Octopus, El buitre, Electro y otros villanos, siendo estos tres últimos los que han aparecido en el MCU.

Tras la confirmación de la película interpretada por Aaron Taylor-Johnson, la posibilidad de un encuentro de los villanos con Spider-Man se hace cada vez más cercana a la realidad, aunque esto dependerá de los acuerdos entre Marvel y Sony.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.