Aarón Díaz regresa a la actuación después de 10 años, así luce ahora

Aarón Diaz anuncia su regreso a la actuación.

Después una década de su último proyecto, el actor Aarón Díaz anunció su regresó a la actuación, aunque en está ocasión no será en una telenovela. Te veremos los detalles de su nueva producción.

Recordemos que Aarón Díaz tuvo su último protagónico con la telenovela “Teresa” junto a Angelique Boyer, melodrama transmitido en 2010, y desde entonces se sabía muy poco del actor.

Ahora generó gran sorpresa al anunciar que está de regresó en la pantalla chica, sin embargo ahora será con una serie, protagonizada junto a la actriz Ana Brenda Contreras.

Aarón Diaz regresa a la pantalla chica

¿Cuál será la nueva serie de Aarón Díaz?

En La Verdad Noticias te damos a concoer que tras 10 años retirado de la actuación, Aarón Díaz confirmó que será parte de la serie “Toda la sangre” basada en los libros de Bernardo Esquinca.

La serie con la que Aarón Díaz vuelve a la televisión se estrenará el 15 de septiembre por StarzPlay en México, tal como dio a conocer el actor en la alfombra roja.

Al ser cuestionado sobre un posible regresó a las telenovelas, el actor dio a conocer que no descarta la posibilidad, simplemente dijo que no había llegado un proyecto que lo convenciera:

“Pues si, todo el tiempo llegan cosas, pero hasta que llegue la correcta, ustedes ya vieron, pasó años sin hacer un proyecto porque no me atraen, no puedo hacer mi trabajo bien”.

¿Qué ha sido de Aaron Díaz?

Aarón Diaz actualmente está casado y tiene dos hijas.

El actor Aarón Diaz quién actualmente tiene 40 años, se casó en 2015 con la actriz italiana Lola Ponce de 43 años de edad, con quién tiene dos hijas.

Aunque por 10 años se mantuvo alejado de la televisión, se mantuvo activo gracias a su proyecto independiente que se llama ‘Reconexión México’, el cual muestra las maravillas del país.

De igual forma Aaron Díaz dio a conocer que nunca ha dejado México, aunque pasa gran parte de su tiempo en Italia, apoyando la carrera de su esposa.

