¡ATREVIDA! Sara Corrales revela que le encanta agarrar LA PALANCA a toda velocidad (FOTOS)

La actriz Sara Corrales ha impactado en su cuenta de Instagram, con sorprendentes imágenes en donde muestra sus refinados gustos a la hora de elegir un coche.

Tal parece que la actriz demuestra su buen gusto por los coches, según la palanca de velocidades, que por lo que se nota en sus imágenes de Instagram, es de la más atrevida a la velocidad.

Es en su cuenta de Instagram en donde Sara Corrales se muestra posando muy sexy, muy a su estilo, junto a vehículos de lujo que difícilmente se pueden conseguir.

Junto a la imagen donde está muy feliz recargada en un Porsche colocó un mensaje que dice: “¿Qué te apasiona hacer en la vida? ¿O qué te impulsa a cumplir tus sueños? ¡Cuéntame!, quiero saber más de ti”.

Una publicación compartida de SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) el 23 May, 2019 a las 6:49 PDT

Hay que recordar que Sara Corrales también es bailarina profesional y ha confesado que la velocidad le apasiona, pues se le pone la piel chinita al momento de escuchar el rugir de los motores, así lo ha expresado:

“¡Soy una apasionada por los carros! Muero por manejar máquinas poderosas, me encanta la velocidad y la adrenalina! Por eso no sabes el gusto que me dio en Quintana Roo manejajar esta belleza de @porsche!!! Uffff que maravilla cómo rugeeee ese motor”