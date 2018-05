ATL Garza con tan sólo 20 años quiere ser el próximo representante de la música mexicana

ATL Garza entre confesiones, se acerca su nuevo álbum

ATL Garza es un cantautor mexicano que se ha posicionado rápidamente como uno de los favoritos de las jóvenes, con tan solo 20 años de edad se convirtió recientemente en la segunda persona más joven en presentarse en el festival Viña del Mar en su edición 2018.

En exclusiva para La Verdad, platicamos con ATL y nos habló respecto como le ha ido en este año 2018, “He hecho colaboración con muchos artistas y viene una más en puerta y mi último sencillo solo creo salió en enero, además lancé ‘Internacional’ con Ghetto Kids, y también un tema con Potro de Acapulco Shore y la Bebeshita de Enamorándonos, además el último sencillo que realicé fue el himno a la marcha del orgullo de la comunidad LGBT”, dijo el joven.

El cantante planea lanzar un nuevo álbum que ya está a ‘la vuelta de la esquina’ “Todo esto (Colaboraciones) circula en las redes y plataformas, en lo que me toca a sacar el nuevo disco, yo creo que lo veremos en agosto, hace una semana hice la sesión de fotos para la portada”, nos confesó ATL.

Además nos habló acerca de su exitosa participación en la edición de este año de Viña del Mar “Fue algo padrísimo, primero que nada tenía en mente participar alguna vez en este festival, que bonito que se dio tan pronto, un dato que me gusta presumir, es que muy poca gente joven va a Viña del Mar a concursar, yo que tengo 20 años soy la segunda persona en estar allá representando a su país después de Shakira que estuvo a los 18”, dijo ATL.

ATL a sus 20 años, ya es figura del medio artístico

ATL Garza conquisto chile pues es bien sabido que no todos son bien recibidos en este lugar e incluso él lo sabía antes de pararse en el escenario.

“La experiencia de cantar en La Quinta Vergara, fue única, la conocen como el monstruo de Vergara, porque es bien sabido que bajan a la gente cuando no les gusta la presentación, pero a mí no me tocó ese público, la gente bailó y aplaudió mi presentación y si algún día me hacen otra invitación, sin dudarlo vuelvo”, comentó ATL.

ATL Garza tomó esta oportunidad y creció animosamente, pues asegura que está comprometido con su carrera y es por eso que esa participación en el anfiteatro de la Quinta de Vergara en Viña del Mar le sirvió para notar su positivismo y continuar firme con su trabajo.

“Mira si hay un antes y un después, me doy cuenta que vamos en buen camino, lo siento con el positivismo, lo traigo más alto que nunca, eso es lo que hay antes y después porque el compromiso siempre lo he tenido en mi carrera estos tres años y medio”, nos dijo.

La charla se extendió y hablamos al respecto al tema de la música urbana que en la actualidad se ha “comido” a la música…

“Yo siento que está padre porque el nombre de los latinos está en lo más alto en estos últimos años, los cantantes de Colombia y Puerto Rico son los que han destacado últimamente, en México aún no hay un exponente en este género urbano, yo no me considero artista urbano pero tengo canciones dentro de mi repertorio, así que hay en este momento un espacio para quien pueda ocuparlo”, comentó el cantante quién deja claro que él no es exclusivo de un solo género.

A ATL le gusta la música mexicana, aunque no es exclusivo de un solo género

ATL, nos contó que quiere ser un representante de la música mexicana, “No sólo en Viña del Mar, también por fuera de este concurso, quiero ser alguien representativo del país, a México le hace falta un solista juvenil que ande rompiéndola muy, muy fuerte”, dijo.

El nuevo álbum…

“En eso estoy trabajando, en este nuevo disco, que tendrá sonidos innovadores, que no se habían usado antes, o no tanto, únicamente en el underground pero nada en lo comercial, si en definitiva, hace falta un exponente mexicano y el público lo reclama, ¿sabes?”.

Platicamos acerca de la música internacional y le preguntamos con quien le gustaría colaborar y esta fue su respuesta…

“Me encantaría honestamente, a partir de las colaboraciones que he hecho este año, que son muchísimas, pues me gusta colaborar, no importa el género. Me encantaría hacer una colaboración con los exponentes de Puerto Rico y Colombia, me gustaría trabajar con J Balvin, he trabajado con el productor de Maluma, pues ya he trabajado con Kenai, quien compuso el tema Chantaje”, nos comentó el jalisciense.

También ATL nos confesó cuál era su adicción y no lo vas creer…

Le preguntamos acerca de la convivencia que tiene en la redes sociales pues es un artista muy cercano a sus fans, “Yo creo que está bien, se está manejando las carreras de los artistas por redes sociales, hoy día mucha genta los usa más que la televisión, si quieres cercanía con tus artistas estas a un clic de du Tablet, o de tu celular”, dijo

“Si te siguen es que quieren saber más de la persona real y no tanto del artista, soy adicto a las redes me encantan, todo el tiempo estoy metido en ellas”, confesó ATL, en exclusiva para La Verdad.

Otra de sus confesiones tuvo que ver en una entrevista que se realizó en esta casa editorial hace ya un año en donde nos dijo que le pesaba el baile…

“De ser alguien que no sabía bailar nada hace unos tres años y medio, puedo decirte con seguridad que agarré “tabla” en el Total Color Tour, ya que hice muchas coreografías y las presentaciones las hacia incluso con diademas que me daban más libertad de movimiento. La nueva gira inicia en agosto o septiembre y meteré coreografías para que la gente no solo vea un concierto si no un show”, finalizó el joven quien además aseguró ya quiere volver a Cancún.

En su exclusiva para La Verdad, habló de sus planes; uno de ellos, volver a Cancún