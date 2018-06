ATL Garza aprovechó lanzamiento de su nuevo tema ‘Crime’, para mandar mensaje a Guatemala

ATL Graza, habló por los afectados en Guatemala y se solidarizó con sus fans de este país, aprovechando el espacio en los medios para promocionar su nuevo sencillo ‘Crime’ que denominó un regalo mundialista por la cercanía del evento.

“Ha habido mucha actividad el sencillo que acaba de salir hoy con Karine Larré, Brasil y México, es algo que me pone muy de buenas, es la primera colaboración que hago y que involucra a ambos países, es una canción que a la gente le está encantando, no canto en portugués en ella, hicimos mucho para conservar la esencia de ambos artistas en el tema”, dijo ATL.



El artista también indicó que ha pensado desde hace algún tiempo en usar la influencia de la música y cultura brasileña y vio este acercamiento con Karine Larré como una oportunidad para acercarse a este país.

“Muy bien justamente he pensado mucho el funk, aunque no tiene mucho que ver con este nuevo tema (Crime), pero ya lo he trabajado en el próximo disco, y me he querido adelantar con este tema, este género no tiene nada que ver con esta nueva canción que es totalmente electrónica, a lo que voy es que estoy muy consiente que la música que proviene de Brasil está arrasando”, dijo el joven en exclusiva para La Verdad.



“Muy pronto escucharán un tema funk en español con una artista igualmente brasileña”, confesó ATL.

El tema fue sensación desde el primer momento, pues sólo fue cuestión de horas para recibir buenos comentarios del tema en el canal de YouTube, y ha sumado seguidores de Brasil que lo han tratado de contactar a través de redes sociales

“Ahora hay buenos comentarios, y lleva un par de horas, hay gente de Brasil que me ha contado por esto, aún se me hace difícil entender lo que me escriben pero lo hago, para la promoción de este sencillo he aprendido una frase en portugués espero poder aprender a hablar este idioma y poder cantar una versión de esta canción o la otra que te comenté en este idioma, esto por ahí de octubre, seria increíble”, señaló ATL.



Preguntamos a ATL si él se subiría al barco y nos regalaría un tema mundialista y nos contestó lo siguiente

Fíjate que no, tenía en mente escribir una canción con este motivo pero el tiempo no me alcanzó, pero consideren ‘Crime’ nuestro regalo mundialista, puede ser este sencillo ya que es lo más cercano que tendremos a la fecha”. “Karine viene a México sería bueno hablar del tema con ella”, comentó respecto a la posibilidad de hacer el video del tema ‘Crime’ futbolero.

ATL recalcó la importancia que tiene para él sus seguidores y seguidoras, “Estoy agradecido con ellas, es muy padre, muy bonito, yo no soy nadie sin los fans, nunca dejan de ser algo muy importante para mí”, añadió.



ATL Garza tiene muchos seguidores en el país vecino de Guatemala, y al preguntarle respecto por su opinión por lo ocurrido respecto a la erupción del Volcán de Fuego, contestó de esta manera.

“Yo considero a Guatemala como mi segunda casa musicalmente hablando, ¿entiendes?, me siento destrozado de ver todo lo ocurrido por allá, y al enterarme de el número de fallecidos me dio un bajón, yo siempre les he dicho en redes sociales que estoy con ellos, que comprendo el dolor y lo comparto y ando buscando cualquier forma de poder ayudar y uso las redes sociales con los fans de México y fuera del país, pero obviamente algo se va hacer, porque es dolorosa esta situación con la gente que son mis hermanos”, señaló el cantante.