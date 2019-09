ATL Garza “Es inútil quejarse”, respecto a los Latin Grammy

“Ya tenía como año y medio o dos que no regresaba a Cancún me decían los fans”, Nos comentó Atl Garza quien se encuentra de gira en la ciudad y que se presentará en un evento privado en Puerto Morelos, en un evento de moda junto a Miss Universos.

“Me pone muy contento, es muy bonito por que es como llegar a casa por que la gente te sigue te recibe desde el aeropuerto, es muy padre se como estar en tu propia casa”, señaló tras el recibimiento de su club de fans.

A lo largo de un año el éxito ha llegado a las manos de Atl y es gracias a que no ha tenido miedo en explorar y enfrentarse a retos grandes como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Bien, la verdad todo se dio porque una vez nos vimos en el Arena Ciudad de México en un festival de música y me dijo ‘me gusta tu canción Sola’, y me propuso hacerla en versión electrocumbia y era cuestión de vernos en su estudio para ver cómo avanzaba la producción, es un género que no me esperaba hacer nunca, esta cumbia mas bien electrocumbia ha pegado muy bien”, nos comentó en exclusiva.

Para el próximo año el cantante ATL Garza planea realizar su tercer material discográfico y regresar al género urbano del cual se ha alejado un poco por realizar diversas colaboraciones.

“Quiero armar el tercer disco, iba a lanzar un sencillo pero se atrasó un poco por aquello de la disquera del artista con el que se realizó la colaboración, es por eso que se pospuso el tema pero tendremos la ‘Pasarela’ en un mes, y quiero recuperar el sonido urbano” comentó.

El cantante viajará a Colombia en donde trabajará con los productores de NIcky Jam, esto con la intención de regresar al género urbano de donde despegó, además opinó respecto las polémicas generadas por los nominados de la 20 entrega de los premios y Maluma.

“Yo veo muy inútil eso de andarte quejando, el reggaetón es el número uno en todo el mundo, ya que tienes el reconocimiento de la gente ¿que te vas a estar peleando? ¿por qué hacer eso por un premio?, si ya son los número uno”, concluyó el joven.

