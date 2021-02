ASÍ LUCÍA The Weeknd cuando inició en la música ¡Hoy está de cumpleaños!

Abel Makkonen Tesfaye como es el nombre completo de The Weeknd es tendencia el día de hoy, ya que está de manteles largos y muchos de sus fans están felicitándolo en las redes.

No queda duda de que después del medio tiempo del pasado Super Bowl 55, The Weeknd fue uno de los cantantes canadienses más sonados del momento, ya que dividió opiniones en cuanto a su participación.

Hay que destacar que el halftime no fue el favorito de muchos, pero lo que es cierto que The Weeknd una gran trayectoria que más de 10 años respaldan, pues empezó a ganar reconocimiento a finales de 2010, cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd.

Durante el 2011, el cantante canadiense lanzó tres mixtapes de nueve pistas, titulados House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, que fueron muy aclamados por la crítica.

Su éxito fue previsto que el año siguiente lanzó su primer trabajo recopilatorio titulado Trilogy, con treinta pistas remasterizadas de sus mixtapes y tres canciones más. Fue lanzado al mercado por la compañías discográficas Republic Records y XO. En 2013, lanzó su álbum debut titulado Kiss Land con la ayuda de los sencillos "Kiss Land" y "Live For".

El aspecto de The Weeknd en sus inicios en la música

Muchos consideran que actualmente The Weeknd tiene un look que se asemeja mucho al del cantante Lionel Richie de los 80, pero la verdad es que no tiene nada qué ver con su look de la primera década de los 2000.

El aspecto de The Weeknd en sus inicios

Hay que destacar que el 21 de marzo de 2011, Tesfaye lanzó de forma gratuita a través de su sitio web, un mixtape de nueve pistas titulado «House of Balloons, con la producción de Illangelo y Doc McKinney.

«House of Balloons» fue aclamado por la crítica por su sample de Happy House de Siouxsie and the Banshees, y fue nombrado como uno de los diez candidatos pre-seleccionados para el Premio de Música Polaris 2011.

Cabe destacar que sus influencias musicales, según el propio The Weeknd son: R. Kelly, Michael Jackson y Prince. De hecho confesó que la letra de Dirty Diana fue la que lo hizo querer ser cantante. Además entre sus otras influencias, se encuentran David Bowie, The Smiths, Bad Brains, Talking Heads, DeBarge, 50 Cent, Wu-Tang Clan y Eminem.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!