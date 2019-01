¡ASESINA! Montserrat Oliver quizo matar a una amiga 

La sólida amistad entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver es algo conocido por todos; sin embargo, recientemente dieron a conocer que entre ellas no todo ha sido 'miel entre hojuelas' entre ambas, pues hubo una ocasión en que ¡Montse la ahorcó!.

Durante el programa de "Montse y Joe", Andrade comentó a Carolina Miranda y Jessica Coche que es muy rico pelearse en la vida real y no sólo actuarlo.

Fue así como reveló que un día Montserrat y ella se agarraron a golpes.

"Me ahorcó y me levantó del cuello en el clóset. Dice que yo soy la golpeadora, pero ella me quiso matar”.