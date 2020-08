ASAP Ferg se une a Lil Wayne y Jay Gwuapo en la nueva canción “No Ceilings”/Foto: NME

A$AP Ferg ha lanzado su último sencillo colaborativo, 'No Ceilings', y ha incluido a Lil Wayne y Jay Gwuapo en la pista. Lanzado hoy (28 de agosto), 'No Ceilings' marca la primera vez que Ferg trabaja con Wayne.

El título de la canción es una referencia al mixtape de Lil Wayne de 2009 del mismo nombre, con Ferg rapeando "¡Como Wayne, no tengo techos!" varias veces a lo largo de la pista.

La canción, que se lanzó en 2009 y presentaba a Wayne rapeando al ritmo de varias canciones populares, contó con la participación de Tyga, Birdman, Nicki Minaj, Gudda Gudda, Lucci Lou, Mack Maine, Short Dawg y Shanell.

Algunos de los ritmos que Wayne rapeó en el tema incluyen "DOA (Death of Auto-Tune)" de Jay-Z y "Run This Town", "Sweet Dreams" de Beyoncé, "I Gotta Feeling" de Black Eyed Peas, "David Guetta". Sexy Bitch, "I Think I Luv Her" y "Wasted" de Gucci Mane, y otras.

No Ceilings, la nueva versión de A$AP Ferg

La nueva versión cargada a los servicios de transmisión presenta 12 pistas, mientras que la original tenía 21. 'No Ceilings' se lanzó junto con un video musical oficial, dirigido por Eif Rivera. El clip muestra a los tres raperos conduciendo motos a través de un paisaje urbano.

'No Ceilings' es la última de una serie de colaboraciones de A$AP Ferg. Antes de eso, la colaboración más reciente del rapero fue 'Move Ya Hips' con Nicki Minaj, que llegó el mes pasado.

En julio, el rapero se burló de una colaboración nada menos que con Marilyn Manson , publicando un video de los dos artistas juntos en el estudio.

Ferg también tuvo una importante colaboración con la rapera Nicki Minaj, en su regreso musical el rapero está haciendo todo para sorprender a sus fans/Foto: That Grape Juice

El mes pasado, Lil Wayne adelantó que su próximo álbum de su serie 'Tha Carter', titulado 'Tha Carter VI', se ha completado y podría llegar muy pronto.

Wayne rápidamente siguió con el lanzamiento sorpresa de un video musical de su canción 'Thug Life'. La pista fue tomada de su decimotercer álbum de estudio, 'Funeral' , lanzado en febrero. ¿Te gusta la colaboración entre ASAP Ferg, Lil Wayne y Jay Gwuapo?