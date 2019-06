¿ASALTA CUNAS? Héctor Suárez Gomís ESTRENA relación con una menor que él (FOTOS)

El actor Héctor Suárez Gomís ha sorprendido en un exclusivo evento al aparecer bien acompañado de quien mencionó es su actual pareja sentimental y que es mucho menor que él.

Fue en la fiesta del fin de grabaciones de “Betty In NY”, que Héctor Suárez Gomís y la conductora Paulina Sodi aparecieron juntos y tomados de la mano.

Ante su paso por la alfombra roja de la fiesta, Suárez Gomís confirmó que su llegada a Miami y participar en la serie le cambió la vida por completo y dio declaró que:

“(Betty in NY) me cambió la vida, Pau, voy a vivir en Miami, dejo mi país, mis hijos que es lo que más me duele pero van a estar viniendo, como estuvieron viniendo a lo largo de la novela y pues me quedo en Telemundo, me cambió la vida por completo.