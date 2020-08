ARMY quiere hundir a Taylor Swift y a Adele para coronar a BTS

El reciente estreno de Dynamite ha sido uno de los más vistos en la historia, y en menos de 24 horas logró un total de 100 millones de reproducciones, pero ARMY no se conforma, y quiere llevar los chicos de BTS a la cima.

En ese sentido, la palabra “ARMY” se ha convertido en tendencia en Twitter debido a una campaña que están haciendo para poder coronar a los idols como una de las bandas que ha logrado más rápido la reproducción de un video para Youtube en 300 millones de ocasiones.

Taylor Swift sigue reinando

Pese al gran esfuerzo de las ARMY, por ahora el récord lo tiene Taylor Swift con el estreno de “Look What You Made Me Do”, que llegó a los 300 millones de reproducciones en 13 días.

El segundo puesto se lo lleva Adele, con el estreno de “Hello”, video el cual logró los 300 millones de reproducciones en tan solo 17 días. Y en tercer sitio se encuentra Black Pink con “How You Like That”, que logró el récord en 21 días.

Han pasado tan solo 5 días, y la banda surcoreana ya tiene más de 200 millones de visualizaciones, de acuerdo con las ARMY su meta es hacer cerca de 20 millones de streams diarios, para que puedan romper la meta de los 13 días.

Los fandoms de Taylor Swift y Adele no están muy contentos, pues previamente la boyband ya había desbancado a la cantante británica, pues “Black Swan”, canción de BTS se mantuvo en el número uno en 103 regiones, mientras que Hello solamente tuvo el récord por 5 años y con 102 regiones.

El fandom de la banda liderada por RM hará todo lo posible para poder conseguir el récord. ¿Crees que lo logren?.