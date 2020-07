ARMY: BTS anuncia el lanzamiento de un nuevo sencillo musical ¡OMG!

BTS anuncia el lanzamiento de un nuevo sencillo musical ¡OMG!

Recordemos que BTS al igual que muchos otros grupos musicales se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, siendo obligados a pausar o incluso cancelar las giras musicales que tenían preparadas para este 2020.

Sin embargo los chicos de esta boy band surcoreana no han perdido el tiempo, pues además de aprovechar el confinamiento para interactuar más con la ARMY, parece ser que nos traerán grandes sorpresas, como un nuevo sencillo musical.

¡Así es! a través de la plataforma “VLive”, los chicos de BTS realizaron una transmisión en vivo para compartir algunos de los detalles sobre sus proyectos a futuro, y solamente a una semanas de haber lanzado su álbum discográfico “Map of the soul 7: The Journey”.

BTS anuncia nuevo sencillo musical

Aunque el furor hacia su nuevo disco aún continúa dando de qué hablar, parece ser que la boy band no pretende descansar ni un sólo segundo este año, pues confirmaron que el próximo 21 de agosto lanzarán un nuevo sencillo musical.

Una canción que aparentemente pretende alentar a sus fans durante estos tiempos tan difíciles que se han vivido a causa de la pandemia y sus estragos. Y aunque aún no se sabe si este sencillo contará con un videoclip oficial, se asegura que será liberado en todas las plataformas musicales en el próximo mes.

¡Será en inglés!

Asimismo los chicos de BTS mencionaron que este nuevo sencillo musical será en inglés, pues J-Hope aclaró que se amoldaba perfectamente a la voz de Jimin y por eso decidieron grabarla en este idioma.

No queda duda que esta noticia fue un excelente regalo para la ARMY, quienes ya comenzaron a realizar el conteo regresivo para poder escuchar este nuevo trabajo musical de la boy band surcoreana.