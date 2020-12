APUESTO hijo de GUAPA actriz de Televisa debutará como cantante

Un apuesto hijo de una guapa actriz de Televisa ha anunciado su debut en la música y ya está robando los corazones de miles de chicas en las redes sociales.

Se trata de Nicolás, el hijo de los actores Plutarco Haza y Ludwika Paleta, quién decidió mantenerlo alejado de la vida mediática, ahora ha sorprendido con la decisión de incursionar en el mundo de la música.

El hijo de Ludwika Paleta será cantante

Resulta que el actor de cine, Plutarco Haza reveló muy entusiasmado que su hijo Nicolás, producto de su relación con la actriz Ludwika Paleta, debutará como cantante en pocas semanas.

Esta información se ha dado a conocer durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde Plutarco contó que el próximo año, el mayor de sus hijos incursionará en el ambiente musical:

“En enero les dará la sorpresa que va a lanzar algo y ya lo estarán persiguiendo a él y no a mí”.

El actor con mucho orgullo ha expresado también: Realmente me sorprendió, estoy muy orgulloso, él estudió cine y ya empezó a ser casting como actor, pero nunca me imaginé, yo sabía que tocaba la guitarra, que tenía esa afición, pero nunca me imaginé que tuviera tanto talento.

Por si fuera poco, el actor aseguró que ni él ni su ex pareja le ayudaron a su hijo en este proyecto, así lo ha detallado: Todo lo hizo él solo, no lo ayudamos en nada, él fue… él contrató su estudio de grabación, él consiguió sus músicos, él agarró su onda, y el material que me ha enseñado realmente me parece muy bueno y muy diferente a lo que hay ahora y espero que a la gente le guste.

Para finalizar con su entrevista, el actor negó cualquier tipo de relación con la madre de su hijo mayor y dejó muy claro que mientras Nicolás va creciendo, menos contacto tiene con Ludwika Paleta.

“Tenemos 11 años separados, ella vive con su esposo y yo con mi nueva familia y no hay relación”.

