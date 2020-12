APUESTO conductor organiza SU FUNERAL y preocupa a sus fans ¿Se está muriendo?

Un apuesto conductor mexicano ha preocupado a sus fans al estar organizando su funeral y es que recientemente así lo dio a conocer e hizo estallar las redes en comentarios de asombro.

Se trata del famoso actor y conductor, Roberto Carlo, que tras haber dejado Sale el Sol recientemente se ha mostrado muy preocupado por su vida y pues ya se encuentra organizando su propio funeral por ese motivo que el mismo detalla.

¿Por qué Roberto Carlos organiza su funeral?

El apuesto Roberto Carlo, ha dejado impactados a sus millones de seguidores en Instagram, pues tras haber dejado Sale el Sol se ha mostrado muy preocupado por su vida y ya se encuentra organizando su propio funeral, explicando el porqué de esto de esta manera:

Va a sonar muy raro esto, peor voy en camino a pagar mi funeral, porque algo que he aprendido en esta pandemia es que todo es posible, todo cambia, todo sucede y siento que nunca prestamos atención a lo único seguro que tenemos en la vida, que es la muerte.

Hay que destacar que en sus palabras el apuesto conductor de igual manera recalcó que el morirse es algo que todo ser humano tiene seguro, pese a que es horrible pensar en que algún día no estarás y dejarás a tus seres queridos así pasa y cree que es mejor estar preparado y no dejar nada al azar para irse tranquilo, sin pendientes.

Para complementar sus motivos de adelantar los pagos de su funeral dijo: Tenemos que pensar en cómo queremos que sea nuestro descanso, en dónde, así que pues a eso voy amigos... Ya sé, es horrible pensar en eso y a mí me cuesta mucho trabajo el tema de la muerte, pero siempre he sido un hombre bien prevenido y no quiero dejar nada pendiente, ningún problema, así que decidí comprarme mi servicio funerario.

Cabe destacar que para finalizar cuestionó a sus millones de seguidores si alguna vez han pensado en su muerte, en cómo quieren que sea y en dónde, dejando una casilla para que estos pueden decir sí o no ante su pregunta.

