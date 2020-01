ANIME: habrá nuevos personajes en ‘El Arco de Wano de One Piece’ (FOTO)

ANIME: habrá nuevos personajes en ‘El Arco del Wano' de One Piece (FOTO)

“One Piece” ha lanzado su trigésimo primer acto de la serie, “El Arco de Wano”, que se ha vuelto uno de los más emocionantes hasta el momento. Pero si aún no has podido leer el manga, te daras cuentas que hay personajes nuevos, que aún no conoces, pero que ingresarán a la narrativa para hacer grandes e interesantes cosas.

Sin embargo, han compartido en internet una imagen donde podemos apreciar mejor a estos nuevos personajes que veremos en los episodios de la serie de “One Piece”. El usuario “Yonkou Productions” publicó en sus cuentas de redes sociales el póster donde podemos apreciar los nombres de los recientes personajes de “Wano”.

Probablemente algunos recuerden a Kyoshiro, quien apareció durante los últimos episodios, pero las caras nuevas que notarás son las de Shimotsuki Yasuie y Komurasaki, quien será una cortesana que traerá cosas interesantes al anime.

ANIME: habrá nuevos personajes en ‘El Arco del Wano de One Piece’ (FOTO)

OTROS TRES MIEMBROS SE UNIRÁN AL ARCA DE WANO

Aunque ya se revelaron algunos datos de los personajes de Yasuie y Komurasaki en los primeros capítulos de la serie, también se ha dado a conocer que habrán tres miembros más en la tripulación de Barbanegra; Shiryu de la Lluvia, Catarina Devon y Avalo Pizarro, que aparecerán en los siguientes episodios de “One Piece”.

También te puede interesar: Anime: One Piece celebra su 20 ANIVERSARIO llevando episodios al cine

No obstante, si ya has leído el manga, sabrás que estos nuevos integrantes ya se les ha visto junto al Emperador en la isla que él controla. Además, se presentarán con sus nuevos aspectos y usando los poderes que Luffy estuvo practicando por dos años.