ANIME de One Piece se suma a la plataforma de Netflix

One Piece sería la nueva serie de anime en sumarse al catálogo de Netflix desde el 12 de junio de 2020, plataforma de streaming que ha apostado mucho por este maravilloso género de contenido animado, pues títulos como Naruto, Full Metal Alchemist: Brotherhood, Psycho Pass y más, ya han estrenado para un disfrute casi internacional.

Aunque las buenas noticias de tener disponibles los capítulos de la sagas de “East Blue” y “Arabasta”; en redes sociales se ha expresado un descontento por los usuarios de Netflix, pues únicamente se podrá acceder a este contenido de One Piece desde los Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, dejando fuera a Latinoamérica para sorpresa de muchos.

Esta información fue confirmada a través de la publicación oficial de Netflix en su cuenta de twitter, donde también se etiquetó al estudio de animación “Toei Animation”, que se encarga de producir la serie creada por Eiichiro Oda; siendo muchos los comentarios por los fans de distintos países del mundo, los que han quedado fascinados o decepcionados por la noticia.

One Piece en Netflix

No hay que olvidar que los planes de Netflix con la franquicia de One Piece son grandes, pues la realización de un live action ha sido revelado, junto con un contrato actualizado de tener más srie producidas por Toei Animation en su catálogo, y sólo faltaría esperar que la plataforma de streaming comunique estos detalles; tomando en cuanta que otro proyecto con el anime de Cowboy Bebop también ha sido pautado por la pandemia de COVID-19.

Ante este proyecto de live action, los fans de One Piece también tiene sus dudas, pues los resultados con otros proyectos de Netflix de este estilo ya producidos son Death Note y Bleach, pues ambas películas no tuvieron una recepción positiva en ganancias o en recomendaciones para darle un visto bueno, y el caso con el anime de Eiichiro Oda no es la excepción a las críticas.