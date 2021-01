ANIME: Yashahime revela el trágico destino de Inuyasha, Kagome y Moroha

Yashahime: Princess Half-Demon, la secuela de Inuyasha, ha estado envuelta en misterio desde que nos presentó por primera vez al trío de heroínas en Towa, Setsuna y Moroha. Ahora, parece que la identidad de la madre de las gemelas finalmente se ha confirmado en el anime; después de tanto debate de fans.

Yashahime no sólo reveló a la madre de Towa y Setsuna, sino que también se centró en explicarnos lo ocurrido con Inuyasha y Kagome. Estos dos personajes son los padres de Moroha y el nuevo anime pareció haberles preparado un futuro lleno de soledad.

¡Spoilers de Yashahime continúan!

Si bien muchos fanáticos habían adivinado quién era la madre de Towa y Setsuna antes de la llegada de este último episodio de Yashahime, la entrega reciente nos dio una tonelada de historia de fondo sobre cómo nacieron las gemelas y por qué fueron separados de sus padres; siendo llevadas a un camino distante.

Lord Sesshomaru "El amo bonito" en Yashahime

¡Advertencia! Si aún no has visto el último episodio de Yashahime: Princess Half-Demon y no quieres que se revele la identidad de la madre de Towa y Setsuna, ¡debes parar ahora! La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la secuela de Inuyasha en Crunchyroll.

¿Quién es la madre de Towa y Setsuna?

Cuando se trataba de posibles opciones para la madre de Towa y Setsuna, la respuesta obvia para muchos era Rin, la chica que se había unido al lado de Sesshomaru en la serie original. Por supuesto, para muchos, esta respuesta parecía problemática ya que Rin nunca fue un interés amoroso para Sesshomaru, y muchos vieron su relación más como la de hermanos.

En esta última entrega, vemos a Rin dar a luz a las gemelas, que luego son arrancadas por Sesshomaru por su seguridad cuando un cometa del fin del mundo se acercaba a toda velocidad. Kaede y Kagome estaban presentes en el momento y cuestionaron al padre por sus acciones. Pero Sesshomaru estaba decidido a salvar a su familia a su manera.

NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES �� ni tome bien las ss de la emoción que tenía ��✋��#半妖の夜叉姫#HanyouNoYashaHime pic.twitter.com/sozzYLx91V — ⭑addu ⁝ �� (@lil_addu) January 16, 2021

Parece que Sesshomaru está en conflicto con las acciones que lo han emparejado con un clan de demonios. Como el episodio casi tiene lugar por completo en el pasado, podemos ver bien los eventos que iniciaron la serie secuela, junto con varios secretos que finalmente se revelaron.

¿Dónde están Inuyasha y Kagome?

El destino de Inuyasha y Kagome en Yashahime, fue que Sesshomaru los atrapó en una de las perlas mágicas que han sido los "giros de la trama" de la serie. Esto dejó a su hija Moroha a cargo de Koga y su clan de lobos; algo que definitivamente es evidente por que su personalidad es tan diferente a la de cualquiera de sus primas.

