ANIME: Tomori Kusunoki cantará el ending de Maou Gakuin no Futekigousha

El anime de Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e; también conocido como “The Misfit of Demon King Academy”. Anunció que la cantante y seiyuu japonesa Tomori Kusunoki, interpretará el tema musical de cierre (ending).

Tomori Kusunoki en Maou Gakuin no Futekigousha

La cantante debutará como solista a través de la canción titulada “Hamidashimono”, siendo información confirmada por Anmo Sugoi a través del sitio oficial del anime. Esta serie es una adaptación de la novela ligera por Shu con ilustraciones de Yoshinori Shizuma. ¿Sabías que Tomori inició como seiyuu en el 2017 y tan solo tiene 20 años de edad?

Los planes de Maou Gakuin no Futekigousha son estrenar el próximo 4 de julio; tras haberse retrasado en abril por la pandemia de Covid-19. Esta serie se podrá ver en Tokyo MX, Tochigi TV , Gunma TV , BS11 y AT-X desde las 11:30 pm. Hasta el momento no hay más planes de retraso, así que solo queda iniciar la cuenta regresiva.

El elenco de seiyuus y sus personajes

Tatsuhisa Suzuki interpreta al protagonista “Anoth Voldigoad” y según se describió en el sitio web oficial: “En el pasado este personaje fue el legendario Tyrannical Demon Lord. Pero en la época actual ya no cuenta con su misma cantidad de poder mágico y mucho menos conserva su forma primordial”.

Luego tenemos a la cantante Tomori Kusunoki como “Misha Necron”: “Siendo una joven de la línea sanguínea de Aivis Necron y una de los siete integrantes del Consejo Imperial Demoníaco; mismo que gobierna a todos los demonios. También es la hermana menor de Sasha y sufre de un maltrato por los demás.

Llegamos con la seiyuu Yuko Natsuyoshi, quien interpretará a Sasha Necron: “Ella es la hermana mayor de Misha y la número 16 para ser la sucesora del trono de Necron. También posee los Ojos Arcanos de Aniquilación que pueden destruir toda la creación; debido a esto es apodada como la ‘Bruja de la Aniquilación’”.

Staff de Maou Gakuin no Futekigousha