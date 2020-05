ANIME: Studio Ghibli y Hayao Miyazaki continúan trabajando pese al Covid-19

El famoso director Hayao Miyazaki, al igual que el Studio Ghibli, no han sido afectados por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), según informó el productor Toshio Suzuki en una entrevista con Entertainment Weekly el pasado miércoles 13 de mayo. También reveló varios detalles sobre los avances que se han tenido en sus películas de anime y un nuevo proyecto por el hijo del cineasta.

La nueva película de Hayao Miyazaki

“Kimitachi wa Do Ikiru ka” (¿Cómo vives?) es el nombre del nuevo filme por Hayao Miyazaki, uno de sus detalles más sobresalientes, fue que se anunció su realización tras el retiro del director con “The Wind Rises” en el 2013. Toshio Suzuki comentó que su amigo de toda la vida seguirá produciendo más de sus obras, sin tener la presión de una fecha de entrega.

Durante su entrevista con Entertainment Weekly, el productor agregó que el personal encargado de “¿Cómo vives?” ya completó un total de 36 minutos del largometraje y con este ritmo de trabajo calcula que esta podría terminarse en los próximos tres años. Sobre el argumento que veremos, sólo se comentó que se trata de “una historia fantástica” y con una animación tradicional (dibujo a mano).

El hijo de Hayao Miyazaki

Otra de las sorpresas que se revelaron, fue que Goro Miyazaki (hijo de Hayao Miyazaki) quien es conocido por los filmes de “Tales from Earthsea” y “From Up On Poppy Hill”, también se encuentra trabajando en una nueva película de anime al estilo CG (por computadora). Suzuki no evitó reírse, al momento de compartir un poco sobre la historia principal.

“está basada en un libro o una historia de Inglaterra ... sobre una niña muy sabia”

Algo que el mismo Hayao Miyazaki ha comentado sobre el trabajo de su hijo en Studio Ghibli, es que desde “Tales of Earthsea” no sintió que estuviese listo para tomar el cargo de director. Un dato curioso que se mostró en un documental de su vida, fue que el cineasta no disfrutó del todo la primera obra de Goro Miyazaki.

Studio Ghibli y Hayao Miyazaki

Hace unos meses, Toshio Suzuki informó que la nueva película del director a cargo de “El Viaje de Chihiro”, estaba completa en un 15% a finales de octubre , tras más de 3 años de producción. Actualmente, se conoce que el director de anime puede crear “un minuto de animación por mes”; mientras que los guiones gráficos de este filme los empezó en el 2017.

Aunque llamar a Hayao Miyazaki como el “Walt Disney japonés” no es la forma correcta de describirlo, su popularidad creció mucho en la última década y le dio este apodo. Pues plataformas como Netflix y distribuciones en formato DVD y Blu-Ray de sus más de 11 películas bajo el sello de Studio Ghibli, son muy queridas por la forma que representa a sus protagonistas mujeres, al igual que un apego por el cuidado de la naturaleza.