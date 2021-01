ANIME: Slam Dunk anuncia una nueva película ¡Confirmado!

El creador y artista de manga Takehiko Inoue anunció en su cuenta de Twitter el jueves, que su manga de baloncesto Slam Dunk está inspirando una nueva película. Los fanáticos de la franquicia se emocionaron en redes sociales y demostraron su apoyo con gran cantidad de comentarios.

Si bien el anuncio original de Inoue no reveló si la película será de anime o de acción en vivo, el sitio web oficial de la película enumera el estudio de anime Toei Animation y describe la película como una película de anime. ¡Información recién confirmada!

La Verdad Noticias estará siguiendo cualquier actualización del proyecto de anime y también te comparte un poco más de Slam Dunk a continuación. Recuerda que antes del exitoso manga / anime de Kuroko no Basket estrenó la serie de Takehiko. ¿Ya la conocías?

Más del mundo Slam Dunk

Inoue publicó su icónico manga de deportes en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha; desde 1990-1996 con un total de 31 volúmenes. La serie inspiró un anime de televisión en 1993 y recibió cuatro secuelas de películas de anime. Crunchyroll está transmitiendo la serie y describe la historia:

"Hanamichi Sakuragi es un delincuente con un largo historial de ser abandonado por chicas. Después de inscribirse en la escuela secundaria Shohoku, Hanamichi se interesa por una chica llamada Haruko que ama el baloncesto".

Foto: Toei Animation

Toei Animation (mismo estudio detrás de Sailor Moon, Dragon Ball) han tenido un complicado regreso a la pantalla grande. La pandemia de COVID-19 retrasó el estreno de Sailor Moon Eternal, así que predecir una fecha para la película de Slam Dunk simplemente no es muy seguro por ahora.

Sin embargo, podemos decir que 2021 es el mejor momento para un anime de deportes; por las esperadas Olimpiadas de Tokio, Japón. Otros animes de deportes como Haikyuu (voleibol), Free! (natación) y The Prince of Tennis (tenis), ya han actualizado regresar este año con más animación y Slam Dunk podría no ser diferente.

